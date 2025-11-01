Oglas

Batinaši u crnom dočekali studente na ulazu u Novi Sad: Pogledajte kako su ih građani otjerali

N1 Hrvatska
01. stu. 2025. 10:23
Sinoć je organiziran doček za oko 5000 studenata i građana koji su proteklih dana i tjedana pješačili iz različitih dijelova Srbije do Novog Sada, kako bi danas sudjelovali na komemorativnom skupu povodom obljetnice tragedije na Željezničkom kolodvoru. Prije ulaska u Novi Sad, studenti iz Novog Pazara naišli su na skupinu nasilnika u crnom koji su ih, prema riječima prisutnih, pokušali napasti. Međutim, građani su ih uspješno otjerali.

Tijekom protekla dva tjedna studenti iz gotovo svih sveučilišnih centara u Srbiji bili su na putu prema Novom Sadu.

Najdužu rutu prešli su studenti Državnog sveučilišta u Novom Pazaru, koji su krenuli 16. listopada i do sada prešli više od 300 kilometara.

Na različitim dionicama puta pridružile su im se skupine iz Kraljeva, Čačka, Kragujevca i Niša, a u četvrtak su im se, na zajedničkom putovanju kroz Srijem, pridružili i studenti iz Beograda.

U trenutku kada su trebali ući u Novi Sad, ispred studenata iz Novog Pazara pojavila se skupina nasilnika koji su, prema riječima svjedoka, pokušali napasti studente DUNP-a. Kako okupljeni navode, na ulazu u Novi Sad „momci u crnom“ postavili su zasjedu. Međutim, građani su ih uspješno otjerali i obranili studente, piše nova.rs.

Novi Sad studenti

