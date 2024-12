BiH dobila dva zakona važna za otvaranje pregovora s Europskom unijom

Podijeli :

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u petak je podržalo dva važna zakona koji bi toj zemlji trebali omogućiti početak pristupnih pregovora s Europskom unijom na što se čeka još od ožujka.

Ministri su jednoglasno izglasali nacrte zakona o zaštiti osobnih podataka i o granici i proslijedili ih državnom parlamentu na usvajanje po hitnom postupku.

Rezultat je to činjenice da su ministri iz reda bosanskih Srba odlučili prekinuti bojkot kojega su započeli prošlog tjedna prosvjedujući zbog posjeta premijera Kosova Albina Kurtija Sarajevu.

Na usvajanju tih zakona inzistirala je Europska komisija tretirajući ih preduvjetom za naredni korak u procesu približavanja članstvu EU odnosno formalnom početku pregovora za koje je Europsko vijeće suglasnost dalo još prije devet mjeseci uz uvjet nastavka provedbe reformi.

Zakoni su dobili potporu neposredno uoči sastanka što ga je u Bruxellesu s čelnicima zapadnog Balkana za srijedu sazvao predsjednik Europskog vijeća António Costa kako bi razmotrili integracijski proces te sudjelovanje tih država u Planu rasta čiji je cilj potaknuti dodatne reforme i time ubrzati približavanje punopravnom članstvu u Uniji.

Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto sada može otići na taj sastanak s barem nekim rezultatima.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković ocijenio je kako su dva podržana zakona važna za definiranje pregovaračkog okvira i početak pregovora sa EU dok je ministar obrane Zukan Helez ocijenio kako sada postoje izgledi da BiH u siječnju dobije datum za početak pregovora s EU.

“Radi se o dva jako bitna, možda i najbitnija zakona u ovoj fazi europskih integracija”, izjavio je Helez za portal “Dnevnog avaza”. Ustvrdio je kako je zakon o graničnoj kontroli veoma kvalitetan ok kod zakona o zaštiti osobnih podataka rokovi nisu potpuno precizirani no smatra kako je on i u tom obliku sukladan zakonodavstvu EU.

Zakonom o zaštiti osobnih podataka uređuje se zaštita fizičkih osoba u vezi sa obradom osobnih podataka u cilju istraga i otkrivanja kaznenih djela te kaznenog progona počinitelja sukladno odlukama Europskog parlamenta i Europskog vijeća dok zakon o graničnoj kontroli definira sva pitanja bitna za nadzor nad granicom.

