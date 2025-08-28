Objavljen datum prijevremenih izbora za Dodikova nasljednika

Dodik odbija prihvatiti činjenicu da je smijenjen i ponaša se kao da je još uvijek predsjednik RS pa je u toj ulozi predložio i mandatara za sastav nove entitetske vlade iako na to nije imao zakonsko pravo. Od parlamenta RS ishodio je raspisivanje referenduma za 25. listopada na kojemu bi se birači očitovali o tome treba li poštovati presudu i odluku o njegovoj smjeni.