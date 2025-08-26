RS ulazi u pravnu stihiju: Dodikov čovjek tvrdi da je imenovan zakonito

Iako Minić kaže da u tome ne vidi nikakav problem i tvrdi da je cjelokupni postupak u kojemu i sam sudjeluje zakonit, Dodikovim odbijanjem da napusti ured predsjednika RS u Banjoj Luci te odlukom da predloži novog premijera taj je entitet de jure ušao u fazu bezakonja i pravnog kaosa, što bi se moglo pogoršati referendumom o Dodikovom statusu najavljenom za 25. listopada.