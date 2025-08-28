Ekonomist Vidaković: Priča se da će prvi put jedna članica G7 tražiti pomoć MMF-a

Dodao je da ekonomski rast ne može doći iz potrošnje ni iz izvoza, već po sektorima – iz građevine, državne potrošnje i financijskih usluga. "Građevina mora rasti jer se obnavljaju fasade zahvaljujući sredstvima EU-a, a financijske usluge rastu jer ako banka uvede novu naknadu za nešto što je prije bilo besplatno, to vam automatski poveća BDP. Tako smo mi na obnovi fasada i na izmišljanju novih bankarskih naknada podigli BDP", kazao je.