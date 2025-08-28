Leon Lučev: Ja kao branitelj dajem punu podršku FALIŠ-u

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Poznati hrvatski glumac Leon Lučev na Facebooku je komentirao zahtjev šibenskih ratnih veterana, koji od od Grada Šibenika, Turističke zajednice Grada Šibenika i Ministarstva kulture i medija traže da prestanu sufinancirati festival FALIŠ.

Podijeli

Oglas

"Moja generacija se 91 borila za Slobodu. Ta borba nikad nije prestala. Sloboda znači govor, misao, ljepotu, vrijednost i odgovornost.

Fališ je jedan od identiteta grada Šibenika posljednjih 13 godina. Slobodarskog i prkosnog grada. Za*ebanog. Grada koji nikad nije "pao."

Ja kao branitelj dajem punu podršku "Fališu". Vidim njegovu vrijednost. Vjerujem u svijet u kojem za sve ima mjesta.

U posljednjih deset godina Šibenik se profilirao kao grad vrhunskog umjetničkog "turizma". Grad kojem je Sloboda u genima. Grad koji nastavlja tradiciju Brešana, Dedića, Mioča, Škarice, Pattiere, Kovača ... Funcuta, Tvrđava Kulture, Kuće Arsen. Grad Slobode.

Napad na Fališ, napad je na grad. Na njegovu širinu. Na raznolikost. Na suživot.

Postoje branitelji i dragovoljci koji ponosno stoje iza vrijednosti svog grada.

Vidimo se 3.9. na otvaranju Fališa", napisao je Leon Lučev na Facebooku.