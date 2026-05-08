Božinović nudi pomoć Hrvatske u razminiranju BiH

Hina
08. svi. 2026. 15:44
Davor Božinović
Hrvatska je je spremna pomoći BiH u razminiranju kroz razmjenu stručnog znanja, tehničku pomoć i mogućnost angažiranja deminerskih kapaciteta, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Mostaru gdje se susreo s ministricom civilnih poslova BiH Dubravkom Bošnjak.

Razminiranje je za Bosnu i Hercegovinu, tri desetljeća nakon završetka rata i dalje jedan od najvažnijih sigurnosnih, humanitarnih i razvojnih izazova.

Prema službenim podacima, od završetka rata do danas u BiH je stradalo 1782 osoba, od kojih je 625 poginulo. Pod minama je još oko 774 četvorna kilometra a oko 93.000 ljudi u 110 općina i dalje živi blizu minski sumnjivih područja.

Razminiranje otežavaju ograničena domaća financijska sredstva i smanjenje međunarodne donatorske potpore.

Božinović je naglasio kako Hrvatska razumije težinu problema s kojim se BiH suočava te izrazio spremnost za pružanje stručne i tehničke pomoći.

"Republika Hrvatska spremna je podijeliti svoja znanja, iskustva i kapacitete. Razminiranje je moralna obveza prema žrtvama i njihovim obiteljima", kazao je.

Potpora Hrvatske obuhvatila bi razmjenu iskustava i stručnog znanja, uključujući mogućnost angažiranja hrvatskih deminerskih kapaciteta, dodao je Božinović je.

Podsjetio je kako je Hrvatska nakon gotovo tri desetljeća rada uspješno završila razminiranje, uklonivši gotovo 107.000 minsko-eksplozivnih sredstava i 470.000 neeksplodiranih sredstava.

