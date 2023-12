Božo Kovačević: Srpski izbori su kao remake hrvatskih ‘izbornih filmova’ iz 90-ih godina

Podijeli :

Vučić nakon Vučića, tako bi se najkraće mogli opisati jučerašnji izbori u Srbiji. Sve je s Ninom Kljenak u N1 Studiju uživo komentirao bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević.

“Vučićeva pobjeda na parlametnarnim izborima na kojima nije bio kandidat, a koji su vođeni kao predsjednička kamapnja, nije iznenađanje. Nije iznenađenje ni to da je došlo do zloupotrebe vlasti, svojevrsno je iznenađenje samo to koliko ih je bilo”, kaže Kovačević i dodaje kako očekuje da će OESS-ovi promatrači dati neku primjerenu ocjenu tome. Objašnjava kako bi zbog te ocjene, ako ona bude praćena konkretnim mjerama, moglo doći do ponavljanja izbora, barem u Beogradu.

“Iznenađenje je i slab rezultat SPS-a i Dačića, nevjerojatan uspjeh dr. Nestorovića, koji je otvoreno davao šarlatanske izjave kad se pojavio covid. Što se tiče Srbija protiv nasilja, to je respektabilan uspjeh, koji se njima možda ne čini dovoljno velik, s obzirom na to da su im očekivanja bila velika, osobito u Beogradu”, govori i dodaje kako će formiranje vlasti u glavnom gradu ovisiti o formiranju koalicije pa smatra da je sve još otvoreno.

“Konačna ocjena? Očekivano, već viđeno, samo je toliko prenaglašena zlouporaba vlasti kojom je Vučić htio opoziciji pokazati da može što hoće”, govori.

“To je kao remake hrvatskih izbornih filmova iz 90-ih godina. Srbija na n-tu diže iskustva koja je HDZ priređivao na izborima”, dodaje.

“Koliko god se premijer trudi pokazati da je njegov HDZ drugačiji od onog prije, to nije u potpunosti istina. Najprije, manipulacija s popisom birača pokazuje da je jedini smisao postojanja HDZ-a biti na vlasti. Za njih Tuđmanova parola “Imamo Hrvatsku” znači da HDZ ima Hrvatsku i da može raditi što hoće. Činjenica da se on smatra intaktnim, da je od onih koje je izbacio iz Vlade mogao sastaviti nekoliko vlada, pokazuje to”, smatra bivši veleposlanik u Rusiji.

