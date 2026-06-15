poginulo troje ljudi
Traje potraga za nestalom osobom iz pomorske nesreće, katamaran Krilo Eclipse stigao u Split
U teškoj pomorskoj nesreći koja se dogodila jučer oko 11:38 u akvatoriju Splitskih vrata, između otoka Šolte i Brača, poginule su tri osobe, dok se za jednom još uvijek traga.
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U sudaru putničkog katamarana domaće tvrtke i jedrilice pod francuskom zastavom, koja je potom potonula, stradali su češki državljani, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
Istraga o uzrocima nesreće je u tijeku. Očevid na mjestu događaja vodi zamjenica županijskog državnog odvjetništva uz pomoć vještaka i policije.
Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu potvrdila je primitak informacije o nesreći 14. lipnja te najavila otvaranje sigurnosne istrage.
O svemu su obaviještena i istražna tijela Francuske i Češke.
Potraga za nestalom osobom
Katamaran Krilo Eclipse, koji je sudjelovao u nesreći, u večernjim je satima jučer stigao u Split, piše Dalmacija Danas. Plovilo je prethodno otplovilo u Milnu, a sada je uključeno u daljnje postupanje nadležnih službi.
Fokus istražnih radnji je na utvrđivanju točnog slijeda događaja, kao i odgovornosti sudionika nesreće.
Nadležne službe nastavljaju intenzivne aktivnosti na pronalasku nestale osobe.
Danas izvlačenje jedrilice
Kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera za Dnevnik HRT-a otkrio je sinoć nove detalje istrage i potrage za nestalom osobom.
Govoreći o nestaloj osobi, kapetan je otkrio kako je tijekom dana podvodni dron Hrvatske ratne mornarice pronašao mjesto na kojem se nalazi potonula jedrilica.
"Danas smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonula. Po kazivanju jednog od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba bila je unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je potonula zajedno s njom", rekao je sinoć Kuštera.
Jedrilica se nalazi na dubini većoj od 50 metara, zbog čega je akcija njezina izvlačenja iznimno zahtjevna. "Ujutro u ponedjeljak bi trebalo početi njezino izvlačenje", rekao je kapetan.
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