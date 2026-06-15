Procurjele prognoze
Zelenski objavio fotografiju s povjerljivim ruskim dokumentima
Ukrajinska obavještajna služba presrela je povjerljive interne ankete i prognostičke dokumente koji su izvorno bili namijenjeni najvišim razinama ruske vlasti, a koji otkrivaju da je Kremlj sve zabrinutiji za vlastitu unutarnju stabilnost.
Predsjednik Volodimir Zelenski na Telegramu je objavio interne projekcije ruske države koje prikazuju položaj ruskog predsjednika Vladimira Putina u domaćoj javnosti dok se zemlja približava važnoj političkoj prekretnici, piše Kyiv Post.
Procurjele prognoze
Presretnuti dokumenti sadrže povjerljivu procjenu raspoloženja ruskih građana uoči planiranih parlamentarnih izbora.
„Takozvani pokazatelji nezadovoljstva Rusa Putinom nastavit će stabilno rasti“, izjavio je Zelenski. „On se već počeo navikavati na činjenicu da se rast nezadovoljstva ne može zaustaviti i da se taj pokazatelj neće stabilizirati prije rujna, kada su u Rusiji zakazani parlamentarni izbori.“
I thank all friends of Ukraine and everyone who helps us obtain important information and supports Ukrainian intelligence operations. Our intelligence agencies reported on the results of their work to assess the internal situation in Russia and obtain documents that end up on the… pic.twitter.com/dv1MtjOACl— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026
Prema podacima do kojih je došao Kijev, interni ruski analitičari procjenjuju da će do 20. rujna 2026. godine 55 posto ruskog stanovništva odobravati Putinove poteze, dok će ih 33 posto izričito ne odobravati. Preostalih 12 posto bit će neodlučno ili će pripadati drugim kategorijama.
Osim predsjednika, i vladajuća stranka Jedinstvena Rusija suočava se s krizom povjerenja. U obavještajnim izvješćima navodi se „stalan silazni trend“ potpore vladajućoj stranci. Zbog toga analitičari Kremlja priznaju da će za zadržavanje većine u Državnoj dumi biti potrebno „znatno više manipulacija“ nego u prethodnim izbornim ciklusima.
Dokumenti također bilježe značajan i mjerljiv rast „prosvjednog raspoloženja“ u različitim ruskim regijama.
Dronovi, gubici i ljetne krize
Zelenski je pritom upozorio na jednu važnu napomenu vezanu uz presretnute podatke: te su projekcije izrađene prije nego što su u obzir uzete vojne i gospodarske okolnosti ovog ljeta.
„Vjerujemo da ta izvješća ne uzimaju u obzir moguće događaje iz lipnja, srpnja i kolovoza, koji će zasigurno dodatno utjecati na situaciju u Rusiji“, rekao je predsjednik.
Putin je 12. lipnja potpisao uredbu kojom se povećava službeni broj pripadnika ruskih oružanih snaga, dodajući tisuće novih vojnika u aktivnu službu. To je drugo administrativno proširenje vojske u posljednja četiri mjeseca i predstavlja svojevrsnu „postupnu mobilizaciju“ kojom se nastoje nadoknaditi gubici na bojištu.
Tijekom nedavne proslave Dana Rusije – koja je, znakovito, premještena u zatvoreni prostor umjesto da se održi na Crvenom trgu – Putin je priznao da ukrajinski dronovi svakodnevno uzrokuju ozbiljne probleme ruskim postrojbama i logistici.
Ruski vojnici otvoreno su se žalili Putinu na nemogućnost suprotstavljanja ukrajinskim bespilotnim letjelicama koje koriste Starlink i napredne komunikacijske frekvencije.
Budući da napadi dronovima ometaju rad domaćih naftnih rafinerija i vojnu logistiku, rat više nije problem s bojišta skriven od ruske javnosti, već stvarnost koja sve više utječe na svakodnevni život u zemlji.
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