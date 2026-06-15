VIDEO / Požar u trgovačkom centru u Beogradu, velik broj vatrogasaca na terenu

Izbio je požar u trgovačkom centru "Enjub" u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu. Na terenu je velik broj vatrogasnih ekipa. Za sada nema informacija o ozlijeđenima.

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Požar je izbio nešto poslije šest sati, javlja reporterka RTS-a.

N1 Srbija neslužbeno doznaje da gori više lokala i krov.

Na terenu je 11 vozila, 35 vatrogasaca i cisterna koji pokušavaju spriječiti širenje požara na druge objekte, doznaje N1 Srbija.

Još nema informacija o ozlijeđenima.

Požar još nije lokaliziran.

Gusti crni dim vidljiv je iz više dijelova grada.