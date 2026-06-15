Oglas

gori više lokala i krov

VIDEO / Požar u trgovačkom centru u Beogradu, velik broj vatrogasaca na terenu

author
N1 Srbija
|
15. lip. 2026. 08:10
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Izbio je požar u trgovačkom centru "Enjub" u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu. Na terenu je velik broj vatrogasnih ekipa. Za sada nema informacija o ozlijeđenima.

Oglas

Požar je izbio nešto poslije šest sati, javlja reporterka RTS-a.

N1 Srbija neslužbeno doznaje da gori više lokala i krov.

Na terenu je 11 vozila, 35 vatrogasaca i cisterna koji pokušavaju spriječiti širenje požara na druge objekte, doznaje N1 Srbija.

Još nema informacija o ozlijeđenima.

Požar još nije lokaliziran.

Gusti crni dim vidljiv je iz više dijelova grada.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
srbija beograd požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ