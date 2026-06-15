Engleska na SP-u
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Pripremni kamp engleske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo je završen i sada počinje ono najvažnije.
Izbornik Thomas Tuchel želio je pripreme podijeliti u dvije jasno odvojene faze: razdoblje prilagodbe u Miamiju, uz dvije prijateljske utakmice, te potom preseljenje u bazu za Svjetsko prvenstvo u Kansas Cityju, gdje je reprezentacija stigla u subotu, piše ESPN.
Tuchel je taj prijelaz opisao kao „ulazak u tunel”, trenutak kada će „napetost prirodno porasti” i kada će momčad ući u pravi turnirski režim rada.
Prije ulaska u taj „tunel”, igrači su u petak dobili slobodno vrijeme kako bi posljednji put prije početka natjecanja proveli vrijeme s obitelji i prijateljima.
ESPN je proteklog tjedna pratio englesku reprezentaciju na Floridi – u West Palm Beachu, Palm Beach Gardensu, Tampi i Orlandu – pokušavajući odgovoriti na jedno pitanje: je li Engleska napokon spremna osvojiti veliki turnir prvi put nakon 60 godina?
Opušten početak
Na prvi pogled, teniski i pickleball centar u Palm Beach Gardensu djeluje kao mjesto primjerenije bogatašima nego vrhunskom sportu.
No taj je kompleks prošlog ljeta ugostio Real Madrid, a tijekom Svjetskog prvenstva služit će kao baza portugalske reprezentacije. Izvori su za ESPN rekli da je Engleska koristila drugačije terene od onih koje će koristiti Portugal zbog Fifinih pravila.
Otprilike pet minuta hoda od glavne zgrade nalaze se dva terena pod zaštitom lokalne policije i sigurnosne službe Engleskog nogometnog saveza (FA). Zasađeni su bermudskom travom, istom vrstom koja će se koristiti na terenima Svjetskog prvenstva.
Početni problemi
To ipak ne znači da je sve teklo glatko.
Turniri uvijek stvaraju utrku za najboljim uvjetima, a iako su Tuchel i FA bili zadovoljni bazom u Palm Beach Gardensu, cjelokupni program bio je složeniji nego što su željeli.
Prema izvorima ESPN-a, Engleska je odabrala južnu Floridu jer se očekivalo da će barem jedna pripremna utakmica biti odigrana u Miamiju.
Na kraju su susreti organizirani u Tampi, udaljenoj četiri sata vožnje, i Orlandu, udaljenom oko dva i pol sata. Teren u Tampi bio je vidljivo loše kvalitete.
Pobjeda protiv Novog Zelanda rezultatom 1:0 odigrana je na travnjaku postavljenom samo nekoliko dana ranije, svega tri tjedna nakon koncerta Post Malonea održanog na stadionu. Raymond James Stadium dom je NFL momčadi Tampa Bay Buccaneers, a Engleska je ondje djelovala gotovo kao usputni gost.
Utakmicu je pratilo 25.889 gledatelja – solidna brojka, pa čak i bolja od očekivanja organizatora, ali i dalje znatno ispod polovice maksimalnog kapaciteta stadiona.
Vrućina i oluje
Baremi su toga dana imali vrućinu kakvu su željeli. Temperatura je na početku utakmice dosegnula 33 °C. Međutim, u Palm Beach Gardensu tri treninga održana su po jakoj kiši.
Tuchel je otkrio da je jedan trening morao biti odgođen gotovo sat vremena zbog oluje. To je barem bila dobra priprema za drugu prijateljsku utakmicu protiv Kostarike u Orlandu, koja je također kasnila sat vremena zbog ekstremnih vremenskih uvjeta.
Navijačima koji su rano stigli na stadion Inter&Co, dom MLS kluba Orlando Cityja, naređeno je da napuste tribine i sklone se zbog opasnosti od udara munje.
Ipak, poremećaj je bio minimalan.
Momčad je bila smještena samo deset minuta vožnje od stadiona te je, zahvaljujući pravodobnoj najavi odgode, ostala u hotelu i krenula prema stadionu pola sata kasnije nego što je bilo planirano.
Napredak na terenu
Sama utakmica bila je vrlo borbena.
Kostarika je završila susret s četiri žuta kartona, a Elliot Anderson, Anthony Gordon i Noni Madueke bili su među igračima koji su trpjeli grube startove u pobjedi Engleske 3:0.
To je probudilo uspomene na posljednji pripremni kamp Engleske u Miamiju 2014. godine.
Tada je reprezentacija također stigla radi prilagodbe na vrućinu, ali se našla usred sezone uragana te odigrala dvije vrlo nervozne prijateljske utakmice protiv Ekvadora i Hondurasa.
Raheem Sterling tada je dobio crveni karton, a Alex Oxlade-Chamberlain zadobio je ozljedu koljena zbog koje je propustio Svjetsko prvenstvo u Brazilu.
Engleska je potom ispala već nakon osam dana natjecanja, izgubivši od Italije i Urugvaja.
Ovoga puta raspoloženje je znatno optimističnije. Ozljede su izbjegnute, a Engleska je protiv Kostarike prikazala mnogo uvjerljiviju igru nego protiv Novog Zelanda.
Momčad je završila susret s 80 posto posjeda lopte, 28 udaraca prema vratima i očekivanim brojem pogodaka (xG) od 4,76, zadržavajući kontrolu i prijetnju tijekom cijele utakmice.
Jasno su se mogli vidjeti rezultati rada koji je Tuchel provodio na treninzima.
Nakon utakmice izjavio je:
„Vidimo prilagodbu na vrućinu i klimatske uvjete, vidimo da stvari sjedaju na svoje mjesto. Danas smo od igrača tražili da naprave sljedeći korak naprijed i oni su to učinili.”
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