Željko Kuštera za N1
U splitskom akvatoriju pronađeni olupina jedrilice i tijelo četvrte poginule osobe
U teškoj pomorskoj nesreći koja se dogodila jučer oko 11:38 u akvatoriju Splitskih vrata, između otoka Šolte i Brača, poginule su četiri osobe. Naša Katarina Plantak u Splitu je razgovarala s kapetanom Lučke kapetanije Split Željkom Kušterom.
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Katamaran Krilo Eclipse stigao je u Split, a Željko Kuštera navodi da se mora napraviti pregled: "Ronioci MUP-a locirali su mjesto gdje je potonula jedrilica, to je dubina preko 50 metara i u kabini jedrilice smo našli četvrtu osobu za kojom smo tragali. Doći će do izvlačenja tijela, DORH će dati nalog i izvaditi brod. Dubina je preko 50 metara i moramo biti jako oprezni, to su zahtjevne operacije. Sve se mora napraviti na siguran način."
"Ne pamtim ovakvu tragediju"
"Ne pamtim ovakvu tragediju koja je pogodila sve ljude i djelatnike koji se bave pomorstvom, to su gosti koji su dolazili kod nas. To je splet takvih okolnosti, jedna velika bol", dodao je.
Ističe da su službe započele s istragom kako bi se doznalo što se točno dogodilo.
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