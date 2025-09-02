Oglas

tko će u EU nakon RH?

Costa na susretu s Plenkovićem: Proširenje najvažnija investicija u sigurnost Unije

author
Hina
|
02. ruj. 2025. 22:28
sastanak Plenkovića i Coste
Matija Habljak/PIXSELL

Costa je u Zagreb doputovao u sklopu turneje po zemljama članicama o glavnim prioritetima Unije, a uoči pregovora o novom višegodišnjem proračunu Unije iduće godine.

Proširenje EU-a je najvažnija geopolitička investicija u sigurnost Europske unije, izjavio je u utorak u Zagrebu predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

"Proširenje za Ukrajinu, proširenje za Moldaviju i za zemlje zapadnog Balkana. To je vrlo zahtjevan proces, ali moramo se fokusirati i napraviti prioritete i raditi s tim zemljama kako bi postigli uspjeh u ovome mandatu", rekao je Costa na zajedničkoj konferenciji za novinare s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem.

"Pravedan, dinamičan i na korist zemljama"

Plenković je rekao da se Hrvatska zalaže za nastavak proširenja na temelju ispunjavanja individualnih kriterija država kandidata.

"Želimo da taj proces bude pravedan, dinamičan i na korist zemljama koje žele nakon Hrvatske ući u EU, ali i da funkcionalnost cijele Unije u pogledu proračuna i načina donošenja odluka bude na najvišoj razini", dodao je.

Europska komisija je u srpnju predložila ono što je nazvala “dosad najambicioznijim” sedmogodišnjim proračunom za razdoblje od 2028. do 2034. od dva bilijuna eura.

"Svaki je glas važan i važno je saslušati različite lidere kako bismo dizajnirali naše prioritete i program za iduće mjesece", rekao je Costa.

Turneju započeo u Sloveniji

Predsjednik Europskog vijeća je turneju počeo u ponedjeljak u Sloveniji, u srijedu će posjetiti Austriju, u četvrtak Bugarsku i Rumunjsku, a kraj tjedna će zaključiti posjetom Češkoj i Nizozemskoj.

Glavne teme u razgovorima s europskim čelnicima su obrana, Ukrajina, proširenje, Bliski istok, Višegodišnji financijski okvir, trgovina i konkurentnost.

Teme
Antonio Costa andrej plenković europska unija proširenje EU-a

