Donald Trump danas će u Ovalnom uredu održati posebno predsjedničko obraćanje, dok raste nagađanje o tome što bi mogao biti sadržaj njegova govora.
Iznenadno obraćanje zakazano je za 14 sati po lokalnom vremenu (19 sati po srednjoeuropskom), no zasad nema dodatnih pojedinosti o temi, prenosi Mirror.
Neki politički komentatori smatraju da će današnja objava najvjerojatnije biti povezana s mogućim raspoređivanjem Nacionalne garde u Chicagu, nakon što su njezine postrojbe nedavno stacionirane u Washingtonu.
Trump je u nedjelju upozorio da bi mogao poslati tu vojnu formaciju zasnovanu na saveznoj državi u treći najveći američki grad.
Obraćanje dolazi nakon što je 79-godišnji Donald Trump odbacio višednevne špekulacije o svom zdravlju, potaknute fotografijama na kojima se vide tamne modrice na stražnjem dijelu njegove ruke. U kratkoj objavi na Truth Socialu u nedjelju navečer napisao je: „NIKADA SE NISAM OSJEĆAO BOLJE U ŽIVOTU.“
