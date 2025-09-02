Oglas

Donald Trump najavio obraćanje javnosti

02. ruj. 2025. 10:48
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump delivers remarks in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., August 14, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
REUTERS/Kevin Lamarque

Donald Trump danas će u Ovalnom uredu održati posebno predsjedničko obraćanje, dok raste nagađanje o tome što bi mogao biti sadržaj njegova govora.

Iznenadno obraćanje zakazano je za 14 sati po lokalnom vremenu (19 sati po srednjoeuropskom), no zasad nema dodatnih pojedinosti o temi, prenosi Mirror.

Neki politički komentatori smatraju da će današnja objava najvjerojatnije biti povezana s mogućim raspoređivanjem Nacionalne garde u Chicagu, nakon što su njezine postrojbe nedavno stacionirane u Washingtonu.

Trump je u nedjelju upozorio da bi mogao poslati tu vojnu formaciju zasnovanu na saveznoj državi u treći najveći američki grad.

Obraćanje dolazi nakon što je 79-godišnji Donald Trump odbacio višednevne špekulacije o svom zdravlju, potaknute fotografijama na kojima se vide tamne modrice na stražnjem dijelu njegove ruke. U kratkoj objavi na Truth Socialu u nedjelju navečer napisao je: „NIKADA SE NISAM OSJEĆAO BOLJE U ŽIVOTU.“

Teme
Bijela kuća Donald Trump SAD Washington

