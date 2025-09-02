Obraćanje dolazi nakon što je 79-godišnji Donald Trump odbacio višednevne špekulacije o svom zdravlju, potaknute fotografijama na kojima se vide tamne modrice na stražnjem dijelu njegove ruke. U kratkoj objavi na Truth Socialu u nedjelju navečer napisao je: „NIKADA SE NISAM OSJEĆAO BOLJE U ŽIVOTU.“