Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu, odgovorila Vučiću na poziv za razgovor

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice, nastavlja štrajk glađu.
Hrka kaže da dane ne broji, da se dobro osjeća i da ne odustaje od štrajka. Osvrnula se i na to što je sinoć predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da je spreman na razgovor s njom i da mu je savjest čista.
„Prvo, nije me izravno pozvao – pozvao me preko medija. I to opet – njegovih medija. Rekao je jednu rečenicu koja mi je zaparala uši. Nisam fakultetski obrazovana, ali mogu vidjeti što on traži i što je rekao. Mogu procijeniti. Rekao je: ‘Ona je mene vrijeđala, ali ja ću njoj oprostiti.’ Ja pitam predsjednika – godinu dana vrijeđa sve nas, zaprijetio je da će nas uništiti u cijelom svijetu. Trebam li ja njemu oprostiti ono što je rekao za subotu – ‘igra se neka utakmica’, što se vozio vlakom i rekao da mu nedostaju Toma i Vesić – što ja trebam reći na to? Trebam li ja biti uvrijeđena ili on? Ja njemu neću oprostiti“, istaknula je.
Navela je kako ne razmišlja o tome što je bio motiv Vučića da je pozove nakon godinu dana.
„Neka on razmišlja o tome, on je predsjednik, on se u sve miješa. Ako je gospodin predsjednik spreman razgovarati i ako misli da želi razgovarati, doći će ovdje da razgovaramo pred svim ljudima, pred svim medijima. Ako se boji skandiranja, to je njegov problem, ne moj. On je okupio ljude koje plaća i dalje ih plaća. To su mafijaši, to su kriminalci – i on je povrijeđen, ja nisam povrijeđena?“ rekla je Hrka.
Dodala je da bi predsjednika pitala „zašto se boji svog naroda, a ne boji se izaći među osuđenike“.
Hrka osmi dan štrajka glađu kod Skupštine Srbije, boraveći u šatoru na ulici i spavajući na paletama, jer joj prvotno nisu dopustili da priđe zgradi Narodne skupštine, gdje je imala namjeru boraviti. Taj prostor osigurava policija, a na samom platou danima se okupljaju pristaše SNS-a.
Trenutno se više ne čuje glazba iz smjera Ćailenda koja je prethodnih dana neprekidno svirala.
Zahvalila je svima koji dolaze da je obiđu, da joj pruže podršku, kao i onima koji noći provode u šatorima pored nje.
Dijana Hrka započela je štrajk glađu 2. studenoga, nakon komemorativnog skupa dan ranije u Novom Sadu, održanog povodom godišnjice pada nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj postaji i pogibije 16 osoba.
Majka Stefana Hrke traži procesuiranje odgovornih za tu tragediju, puštanje na slobodu svih pritvorenih studenata i raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora.
