Vučić: Spreman sam razgovarati s Dijanom Hrkom, savjest mi je čista

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas majci poginulog mladića u novosadskoj tragediji, Dijani Hrki, koja već sedam dana štrajka glađu ispred Narodne skupštine, da je spreman razgovarati s njom i da mu je savjest čista.
Oglas
Vučić je rekao da je spreman primiti Dijanu Hrku “uvijek i u svakom trenutku”, te da je voljan posjetiti je, ali da razgovor protekne bez “političke predstave u kojoj će ih okružiti 500 ljudi” i bez pokušaja izazivanja incidenata.
“Ja sam predsjednik svih građana i moram izdržati i najteže moguće uvrede i najgore neistine, ali uvijek moram biti spreman razgovarati”, rekao je Vučić, dodajući da razumije težinu njezine boli.
Vučić je zamolio Dijanu Hrku da prekine štrajk glađu, upozorivši da “nitko ne smije riskirati svoje zdravlje”.
“Nemam ništa osobno protiv gospođe Dijane Hrke. Spreman sam razgovarati, saslušati i pomoći ako mogu. Ako želi doći u Predsjedništvo, primit ću je bez obzira na raspored. Savjest mi je čista jer sam zemlju vodio u teškim trenucima i očuvao stabilnost više od 14 godina”, kazao je Vučić.
Potvrdio je i da je posjetio obitelj Firić u Novom Sadu – majku koja je izgubila kćeri Saru i Valentinu u padu nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj stanici.
Kako je naveo, u taj posjet “nije vodio kamere, niti je posjet sniman mobitelom”, a informacija je dospjela u javnost tako što su je, kako kaže, proširili “blokaderski zborovi”.
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas