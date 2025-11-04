Dijana Hrka za N1: Jača sam nego što misle, oni moraju sve platiti, mi radimo sve iz ljubavi

Mene politika ne zanima, nisam političar niti ću biti, nisam ni vlast ni opozicija, ja sam potpuno apolitična — to se vidjelo kad su došli predstavnici opozicije da me podrže. Mene politika ne zanima, neće me slomiti, slomit ću ja njih psihički, oni mene neće. Mnogo sam ja jača nego što misle; oni sve moraju platiti, ja ne moram ništa. Mi radimo sve iz ljubavi, hvala studentima, hvala svima“, poručila je.