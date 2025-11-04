Dijana Hrka za N1: Jača sam nego što misle, oni moraju sve platiti, mi radimo sve iz ljubavi

Dijana Hrka, koja treći dan štrajka glađu, rekla je za N1 Srbija da je dobro i da je „moj narod uz mene“.
Oglas
„Moja djeca su uz mene, dobro sam. Nedjelja i ponedjeljak bili su užasni što se tiče glazbe — znate koje su pjesme puštali. Danas ovo može proći, jest ružno, ali u odnosu na jučer je i dobro“, kaže Dijana Hrka.
Istaknula je da ne želi nasilje.
„Ne želimo nasilje, ljudi su tu da me podrže, skandiraju moje ime, ne želim da itko bude povrijeđen. S druge strane su bezobrazni, gađaju bocama vode, pirotehnikom, ne znam kako će se završiti“, kaže.
Jučer je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao da prekine štrajk glađu.
„Ja mu kažem da sve ovisi o njemu; ako je ovisilo godinu dana, ovisit će i dalje. Zašto se onda miješa u sve, zašto nije pustio tužitelje i policiju da rade svoj posao, zašto nije sve uhitio, zašto nisu svi odgovarali.
Mene politika ne zanima, nisam političar niti ću biti, nisam ni vlast ni opozicija, ja sam potpuno apolitična — to se vidjelo kad su došli predstavnici opozicije da me podrže. Mene politika ne zanima, neće me slomiti, slomit ću ja njih psihički, oni mene neće. Mnogo sam ja jača nego što misle; oni sve moraju platiti, ja ne moram ništa. Mi radimo sve iz ljubavi, hvala studentima, hvala svima“, poručila je.
Pozvala je građane da sutra dođu i budu im podrška.
„Budući da gospoda planiraju neki miting, skup, da pokažemo koliko nas ima — koji nisu plaćeni“, kaže ona.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas