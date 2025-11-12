N1 Srbija

Zbog sve lošijeg zdravstvenog stanja Dijane Hrke, majke poginulog Stefana u padu nadstrešnice u Novom Sadu, koja već jedanaesti dan štrajka glađu, danas su ispred Narodne skupštine u Beogradu morale intervenirati čak dvije ekipe Hitne pomoći. Prvu intervenciju, čiji je pozivatelj nepoznat, Hrka je odbila, no drugu ekipu, koju su pozvali ratni veterani koji pomažu Hrki i čuvaju je, prihvatila je i pružena joj je liječnička pomoć,

Pokušali pružiti pomoć, ona odbila

Oko 12:30 sati, liječnički tim pokušao je prići Dijani Hrki i pružiti joj liječničku pomoć. Ovaj liječnički tim zatražio je da vidi Dijanu Hrku, odnosno da uđe u šator. Hrka je to odbila.

Kako objašnjava novinarka N1, nije poznato tko je pozvao ovu Hitnu pomoć.

Međutim, nakon toga, Hitna pomoć došla je na poziv iz šatora Diane Hrke, odnosno na poziv ratnih veterana, koji je čuvaju.

Liječnici te hitne službe pomogli su Hrki, a nakon toga se pojavila pred okupljenima i izašla na sunce, ali je u prilično lošem zdravstvenom stanju, javlja reporterka N1 Srbija.

Obraćanje Hrke u 16 sati

Vidi se da je prilično slaba, ali veterani ponavljaju informacije da će sljedeće obraćanje biti točno u 16 sati i da prije toga neće biti izjave za medije o njezinom zdravstvenom stanju.

Reporteri N1 Srbije javljaju da su građani koji su tamo u znak podrške Hrki prilično zabrinuti, da je s vremena na vrijeme zovu "Dijana", "Dijana" i plješću.

Ratni veterani koji su s Dijanom Hrkom ranije su nekoliko puta izjavili da ona svjesno odlučuje tko će biti njezini liječnici, a tko neće.

Okupljanje Pobunjeničkog sveučilišta, tj. sveučilišnih profesora koji su došli podržati Hrku, još uvijek traje na raskrižju Bulevara kralja Aleksandra i Takovske ulice u Beogradu.