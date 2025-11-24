Dodik nakon izbora u RS-u: "Sada ste umjesto jednog dobili dva Dodika"

Dodik, koji je nakon smjene s dužnosti predsjednika RS nastavio obnašati dužnost čelnika vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), pobjedu Karana proglasio je već u nedjelju oko 22 sata no iz bloka ujedinjene oporbe predvođene Srpskom demokratskom strankom (SDS) odmah nakon toga poručili su kako to ne priznaju jer su uvjereni kako je pobjednik njihov kandidat Blanuša.