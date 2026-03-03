Oglas

Dodik: Podupirem Izrael i tražim prekid svih odnosa BiH s Iranom

Hina
03. ožu. 2026. 19:48
Milorad Dodik
AFP / SERGEI ILNITSKY

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik najavio je u utorak da će zatražiti prekid svih odnosa Bosne i Hercegovine s Iranom, čvrsto stajući na stranu Izraela u sukobu na Bliskom istoku.

Na X-u je objavio kako će putem svojih predstavnika u vlasti na državnoj razini inicirati prekid diplomatskih i ekonomskih kontakata s Iranom zbog 'agresivne i terorističke prijetnje koje dolaze iz Irana'. 

Dodik je snažno stao na stranu Izraela, navodeći kako srpski entitet u BiH pripada "potpuno drugačijem civilizacijskom krugu od autoritarnog režima u Iranu".

Istodobno, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković je u utorak razgovarao s kolegama iz iz Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana i Kuvajta, zemalja koje su pogođene eskalacijom nasilja. 

Istaknuo je da Bosna i Hercegovina čvrsto podržava Saudijsku Arabiju, Katar, Kuvajt, Jordan i druge zemlje Perzijskog zaljeva, naglašavajući poštovanje njihovih suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti i sigurnosti njihovih naroda. U objavi na X-u se uopće nije dotakao Islamske Republike Irana. 

Između bošnjačkih i srpskih dužnosnika u Bosni i Hercegovini postoje snažne razlike u stavovima prema Teheranu, no dosad se nijedan značajniji bošnjački dužnosnik nije izravno svrstao na jednu od strana u sukobu. 

