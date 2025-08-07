Oglas

zbog fotografije iz Oluje

Dodik prozvao Piculu: Promotori rata, s pištoljem u ruci, drže lekcije o demokraciji i pravu

author
N1 Info
|
07. kol. 2025. 13:46
Milorad Dodik
Dejan Rakita/PIXSELL

Milorad Dodik ponovno se oglasio na platformi X, a ovoga puta prozvao je Tonina Piculu, hrvatskog zastupnika u Europskom parlamentu i izvjestitelja EP-a za Srbiju.

Oglas

"Dok mene, demokratski izabranog predsjednika, pokušavaju eliminirati s političkom presudom - istovremeno, promotori rata, s pištoljem u ruci, drže lekcije o demokraciji i pravu.

Tonino Picula, izvjestitelj EU-a za Srbiju, objavio je svoju ratnu sliku iz "Oluje". Ako su to europske vrijednosti, onda je jasno zašto ih sve više ljudi odbacuje.

Bio sam i ostat ću posvećen miru, dijalogu, slobodi ljudi da biraju svoje vođe. Europa ne može graditi mir ako slavi etničko čišćenje.

I ne može braniti zakon ako oružjem nagrađuje one koji su ga gazili", napisao je Milorad Dodik.

Teme
Milorad Dodik Tonino Picula

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ