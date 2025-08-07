Dodik prozvao Piculu: Promotori rata, s pištoljem u ruci, drže lekcije o demokraciji i pravu

Milorad Dodik ponovno se oglasio na platformi X, a ovoga puta prozvao je Tonina Piculu, hrvatskog zastupnika u Europskom parlamentu i izvjestitelja EP-a za Srbiju.
"Dok mene, demokratski izabranog predsjednika, pokušavaju eliminirati s političkom presudom - istovremeno, promotori rata, s pištoljem u ruci, drže lekcije o demokraciji i pravu.
Tonino Picula, izvjestitelj EU-a za Srbiju, objavio je svoju ratnu sliku iz "Oluje". Ako su to europske vrijednosti, onda je jasno zašto ih sve više ljudi odbacuje.
Bio sam i ostat ću posvećen miru, dijalogu, slobodi ljudi da biraju svoje vođe. Europa ne može graditi mir ako slavi etničko čišćenje.
I ne može braniti zakon ako oružjem nagrađuje one koji su ga gazili", napisao je Milorad Dodik.
