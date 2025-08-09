"...Presude padaju"
U Istočnom Sarajevu postavljen jumbo plakat podrške Dodiku: "Kad narod vjeruje..."
U Istočnom Sarajevu postavljen je jumbo plakat u znak podrške Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, u kontekstu svih prethodnih događanja u Bosni i Hercegovini koja se vezuju uz njegovo ime.
"Kad narod vjeruje, presude padaju… Pobijedit će Dodik, pobijedit će (Republika) Srpska!", napisano je na ćirilici uz Dodikovu fotografiju na velikom plakatu koji je postavljen u Istočnom Sarajevu.
Ova podrška stiže u trenutku kada Dodik, nakon što mu je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat predsjednika Republike Srpske na osnovi pravomoćne presude Suda BiH, najavljuje raspisivanje referenduma.
Podsjetimo, Dodik je proglašen krivim i osuđen na godinu dana zatvora te šest godina zabrane obavljanja funkcija zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. CIK BiH mu je, u skladu s izbornim zakonodavstvom, oduzeo mandat predsjednika RS-a. Odluka će postati pravomoćna tek nakon što Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdi presudu, budući da obrana ima pravo na žalbu.
"Narod mi je dao mandat, narod će odlučiti o mom kraju"
Kako će godinu zatvorske kazne moći otkupiti, što je zakonski moguće u BiH, a Dodikova obrana već je takav zahtjev uručila Sudu BiH, njemu ipak teže pada zabrana političkog djelovanja narednih šest godina.
U nedostatku spornih poteza na koje je navikao, hvata se za posljednju slamku spasa - referendum.
Nakon odluke CIK-a, Dodik je poručio da mu je "narod dao mandat" i da će "narod odlučiti o njegovom kraju", istaknuvši da je to razlog za raspisivanje referenduma. Referendum, kako je kazao, "treba biti izraz volje građana RS-a, a ne odluka institucija u Sarajevu".
Međutim, pravni stručnjaci ističu da takva inicijativa nema nikakvo zakonsko uporište ni u Ustavu BiH, ni u entitetskim ustavima, niti u izbornom zakonodavstvu. Referendum o odluci CIK-a ili presudi Suda BiH ne bi imao pravnu snagu niti bi mogao poništiti odluke nadležnih institucija.
Uslijedile su brojne reakcije na Dodikovu najavu, od onih da nema nikakvu pravnu podlogu, pa sve do tvrdnji da bi time Dodik mogao počiniti još jedno kazneno djelo.
Oporba odbila poziv, Stanivuković uz Dodika?
Ubrzo nakon što je CIK objavio odluku, Dodik je raskinuo suradnju s Trojkom i HDZ-om te pozvao opoziciju u RS-u na formiranje "vlade nacionalnog jedinstva". Većina opozicijskih stranaka odbila je ponudu, navodeći da su spremne na prijevremene izbore za entitetskog predsjednika, što je obavezno kada Dodik odstupi s funkcije, jer RS neće imati predsjednika.
Međutim, Draško Stanivuković iz PDP-a izjavio je da je protiv prijevremenih izbora. Predsjednik PDP-a poručio je da je presuda Suda BiH protiv Milorada Dodika "pravno nasilje koje kompromitira legitimitet izbora" te da PDP neće dati legitimitet "nametnutom političkom scenariju". Sve je izvjesnije da će Stanivuković biti dio opozicijskog bloka koji će stati uz Dodika.
Politički manevar bez pravne težine
Najava referenduma u ovom kontekstu tumači se kao politički pritisak i pokušaj mobilizacije biračkog tijela, a ne kao ustavno-pravna procedura. Dodik tako nastavlja narativ o "ugroženosti Republike Srpske" i pokušava odluku CIK-a predstaviti kao napad na cijeli narod, iako se radi o individualnoj pravomoćnoj presudi.
Plakat u Istočnom Sarajevu uklapa se u njegovu strategiju stvaranja slike osobnog obračuna s "nepravednim sustavom" i pokušaja da svoju pravomoćnu osudu prikaže kao politički proces. Poruka "Kad narod vjeruje, presude padaju" otvoreno dovodi u pitanje autoritet sudskih institucija i šalje signal političke neposlušnosti prema odlukama suda i izborne administracije.
"Politički progon"
Dodikove poruke i politički potezi nakon pravomoćne presude jasno pokazuju namjeru da ovu sudsku odluku predstavi kao politički progon, a ne kao posljedicu kršenja zakona. Kako je već jasno iz brojnih pravnih analiza, najavljeni referendum nema nikakvo zakonsko utemeljenje i predstavlja čisto političko sredstvo pritiska.
Greška njegovih pristalica, kako političkih tako i građanskih, leži u tome što ovakvu pravnu situaciju tumače isključivo kroz političku lojalnost, zanemarujući činjenicu da vladavina prava podrazumijeva jednakost svih pred zakonom.
Time se šalje opasna poruka - da se sudske presude mogu "oboriti" političkom voljom, što podriva temelje pravnog poretka u zemlji.
