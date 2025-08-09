Ubrzo nakon što je CIK objavio odluku, Dodik je raskinuo suradnju s Trojkom i HDZ-om te pozvao opoziciju u RS-u na formiranje "vlade nacionalnog jedinstva". Većina opozicijskih stranaka odbila je ponudu, navodeći da su spremne na prijevremene izbore za entitetskog predsjednika, što je obavezno kada Dodik odstupi s funkcije, jer RS neće imati predsjednika.