Grlić Radman: Da su Hrvati znali što znaju sada, nikad ne bi potpisali Daytonski sporazum

"Mnogi visoki predstavnici donosili su odluke koje su išle na štetu hrvatskog naroda koji je najmalobrojniji u BiH. U Daytonu, kod onih koji su donosili odluke o budućnosti BiH, nije bilo pitanje koliko kojeg naroda ima? Ako ih je deset ili ako ih je 15, oni su konstitutivni narod i kao takvi moraju biti ravnopravni i to je duh i slovo Daytonsko-pariškog sporazuma", zaključio je Radman.