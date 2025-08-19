Oglas

INTERVJU ZA RTV HB

Grlić Radman: Da su Hrvati znali što znaju sada, nikad ne bi potpisali Daytonski sporazum

N1 Info
19. kol. 2025. 13:53
Gordan Grlić Radman
Armin Durgut/PIXSELL/Ilustracija

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman gostovao je u Dnevniku Radiotelevizije Herceg-Bosne. Govorio je o vojnom mimohodu i 30 godina od akcije Oluja, ali i o Daytonskom sporazumu.

Tvrdi da je Oluja donijela mir i slobodu, a da je najbolji povijesni presjek toga vremena dao Mehmed Ali Bayar, bivši savjetnik Turskog predsjednika Demirela, na Dubrovnik forumu.

"Hrvatska je spasila čast, na neki način i obraz Europe jer se ona uključila budući da tada Europa, zbog različitih i opravdanih situacija, nije mogla spoznati sve razmjere humanitarne krize i katastrofe koje su prijetili Bihaću i okolici. Tako da je to bila doista velika stvar i nitko nema pravo osporiti važnost te akcije", prokomentirao je Grlić Radman.

"Odluke na štetu Hrvata"

Gledajući s odmakom od 30 godina, Radman smatra kako bi danas odluke bile drugačije, da se znalo što će biti.

"Da su Hrvati tada znali, kao supotpisnici Daytonskog sporazuma, da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini neće biti ravnopravan, da neće biti u mogućnosti izabrati svoje legitimne političke predstavnike, Hrvati nikada ne bi potpisali taj sporazum", izjavio je Grlić Radman, ističući da je ideja temelja Daytonskog sporazuma uvijek bio dogovor triju konstitutivnih naroda.

"Mnogi visoki predstavnici donosili su odluke koje su išle na štetu hrvatskog naroda koji je najmalobrojniji u BiH. U Daytonu, kod onih koji su donosili odluke o budućnosti BiH, nije bilo pitanje koliko kojeg naroda ima? Ako ih je deset ili ako ih je 15, oni su konstitutivni narod i kao takvi moraju biti ravnopravni i to je duh i slovo Daytonsko-pariškog sporazuma", zaključio je Radman.

BiH daytonski sporazum gordan grlić radman hrvati u bih

