Dodik: Vjerujemo da bi trajno rješenje za BiH bila podjela Federacije na dva entiteta

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je nakon sastanka s delegacijom HDZ-a BiH, koju je predvodio Dragan Čović, da će dvije stranke nastaviti suradnju te da u narednom razdoblju očekuje izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine kojima bi se, kako je rekao, „spriječilo sramotno preglasavanje hrvatskog konstitutivnog naroda”.
"Očekujemo da će u skorije vrijeme doći do potrebe za promjenom Izbornog zakona Bosne i Hercegovine kako bi se na općim izborima iduće godine omogućilo da to sramotno preglasavanje konstitutivnog hrvatskog naroda bude onemogućeno putem izmjena izbornog zakona. Naše kolege iz HDZ-a znaju da to već više od deset godina podržavamo i spremni smo sudjelovati u tom procesu”, rekao je Dodik.
Dodao je da sve što je visoki predstavnik Christian Schmidt učinio u vezi s izbornim zakonodavstvom "predstavlja karikaturu i sprdnju s izbornim procesom” te da "sve njegove odluke treba poništiti”.
"Trajna rješenja bila bi u formiranju triju entiteta"
„Bosna i Hercegovina sastavljena je od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Nijedan konstitutivni narod – ni bošnjački, ni hrvatski, ni srpski – ne bi smio biti majoriziran u bilo kojem postupku na zajedničkoj razini. Nespremnost Bošnjaka da omoguće ravnopravnost Hrvatima u Federaciji pokazuje koliko je politički trenutak izazovan”, poručio je Dodik.
Govoreći o budućnosti BiH, Dodik je naveo da bi „trajna rješenja” bila u formiranju triju entiteta.
„Vjerujemo da bi trajno rješenje za Bosnu i Hercegovinu bilo da se organizira tako da ima tri entiteta – bošnjački, hrvatski i srpski – i da bi ti entiteti bili izborne jedinice. Tada se nitko ne bi mogao miješati u izborne procese jednog naroda, a konstitutivnost bi se najbolje izražavala kroz takav sustav”, kazao je Dodik.
Prema njegovim riječima, SNSD i HDZ imaju dugogodišnju „korektnu i stabilnu” suradnju, koja će se, kako je naglasio, nastaviti i ubuduće.
