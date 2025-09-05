U BiH vlada političko-pravni kaos: Nitko ne zna kako izaći iz krize

Šef kluba zastupnika Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u parlamentu RS Srđan Mazalica nakon toga je pojašnjavao kako "nisu završene sve zakonske procedure" pa nova vlada ne može početi raditi. U vladajućoj stranci sad čekaju što će biti s najavljenim apelacijama ustavnim sudovima RS i BiH zbog ocjene da je nova vlada neustavna jer je imenovana na prijedlog Dodika koji na to nije imao pravo.