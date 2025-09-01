Oglas

Novi nemiri

VIDEO / Drama u Novom Sadu: Pogledajte kako su studenti "preskočili" policiju i ušli na fakultet

Nova.rs
01. ruj. 2025. 10:52
Srbija
N1 Srbija

Nekoliko studenata ušlo je u zgradu DIF-a u Novom Sadu popevši se na stablo s kojeg su kroz prozor ušli u zgradu. Prije toga, zabilježeno je kako policija ulazi u zgradu DIF-a kroz prozor, ali u prizemlju.

Podsjećamo, od ranog jutra traje drama na novosadskom DIF-u. Počela je oko pet sati ujutro, navode studenti, koji tvrde da je u to vrijeme dekan Patrik Drid upao u zgradu s maskiranim ljudima.

"Prema neslužbenim informacijama koje upravo pristižu, tri maskirane osobe (a možda i više) su, s fantomkama na licu, razbile više prozora na zgradi DIF-a u Novom Sadu, u prisutnosti dekana Patrika Drida. Zatim su upali na fakultet, dok su studenti bili unutra zaključani. Dio njih je tada spavao. Nakon toga je došla policija. Dvojica maskiranih su pobjegla, jednoga je uhvatio policajac, koji ga je zaustavio, pa pustio. Ovom događaju svjedočio je veteran 63. padobranske brigade“, objavili su studenti na X profilu FTN se budi.

Sve veći broj građana okuplja se ispred zgrade DIF-a gdje je jutros došla i Žandarmerija, a u jednom je trenutku došlo i do sukoba na ulazu između građana i policije.

Teme
Novi Sad Srbija studentski prosvjedi

