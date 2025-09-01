"Prema neslužbenim informacijama koje upravo pristižu, tri maskirane osobe (a možda i više) su, s fantomkama na licu, razbile više prozora na zgradi DIF-a u Novom Sadu, u prisutnosti dekana Patrika Drida. Zatim su upali na fakultet, dok su studenti bili unutra zaključani. Dio njih je tada spavao. Nakon toga je došla policija. Dvojica maskiranih su pobjegla, jednoga je uhvatio policajac, koji ga je zaustavio, pa pustio. Ovom događaju svjedočio je veteran 63. padobranske brigade“, objavili su studenti na X profilu FTN se budi.