Zoran Stevanović

Predsjednik parlamenta: Slovenija planira referendum o povlačenju iz NATO-a

14. tra. 2026. 20:07
President of the extra-parliamentary party Resni.ca, Zoran Stevanovic prepares for the last televised political debate in Ljubljana on March 20, 2026,
Jure Makovec / AFP

„Moram reći da smo narodu obećali referendum o pitanju izlaska iz NATO-a i taj ćemo referendum održati“, rekao je predsjednik parlamenta Zoran Stevanović.

Novoimenovani predsjednik slovenskog parlamenta Zoran Stevanović izjavio je u utorak da namjerava održati referendum o povlačenju zemlje iz NATO-a, prema izvješćima lokalnih medija, prenosi Anadolu.

„Moram reći da smo narodu obećali referendum o pitanju izlaska iz NATO-a i taj ćemo referendum održati“, rekao je Stevanović za javnu radioteleviziju RTVSLO.

Naglasio je da njegov stav nije usklađen ni s jednom stranom silom. „Nemam proruske stavove, već samo pros slovenske“, rekao je. „Smatramo da Slovenija mora voditi svoju politiku neovisno i suvereno.“

„Moramo surađivati sa svim državama svijeta, posebno s velikim silama, ali ta suradnja nikada ne smije značiti podređenost. Dobri odnosi sa svima, ali u interesu Slovenije“, dodao je.

Također je najavio odmak od sudjelovanja u međunarodnim sukobima, rekavši: „Apsolutno ćemo se protiviti uplitanju u strane vojne i diplomatske sporove jer Slovenija od toga nikada nema koristi.“

Iako je otvorio mogućnost izlaska iz NATO-a, Stevanović je priznao da je malo vjerojatno da postoji javna podrška za izlazak iz Europske unije. Istaknuo je da Slovenija i dalje značajno profitira od članstva u EU.

Dodao je i da njegova stranka planira provesti druga predizborna obećanja, uključujući zagovaranje izlaska Slovenije iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Govoreći o svojoj diplomatskoj agendi, Stevanović je rekao da planira posjet Moskvi. „Želio bih graditi mostove i dobro surađivati sa svim državama, bez obzira na zid koji je izgrađen između Zapada i Istoka“, rekao je.

