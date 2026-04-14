Novoimenovani predsjednik slovenskog parlamenta Zoran Stevanović izjavio je u utorak da namjerava održati referendum o povlačenju zemlje iz NATO-a, prema izvješćima lokalnih medija, prenosi Anadolu.
„Moram reći da smo narodu obećali referendum o pitanju izlaska iz NATO-a i taj ćemo referendum održati“, rekao je Stevanović za javnu radioteleviziju RTVSLO.
Naglasio je da njegov stav nije usklađen ni s jednom stranom silom. „Nemam proruske stavove, već samo pros slovenske“, rekao je. „Smatramo da Slovenija mora voditi svoju politiku neovisno i suvereno.“
„Moramo surađivati sa svim državama svijeta, posebno s velikim silama, ali ta suradnja nikada ne smije značiti podređenost. Dobri odnosi sa svima, ali u interesu Slovenije“, dodao je.
Također je najavio odmak od sudjelovanja u međunarodnim sukobima, rekavši: „Apsolutno ćemo se protiviti uplitanju u strane vojne i diplomatske sporove jer Slovenija od toga nikada nema koristi.“
Iako je otvorio mogućnost izlaska iz NATO-a, Stevanović je priznao da je malo vjerojatno da postoji javna podrška za izlazak iz Europske unije. Istaknuo je da Slovenija i dalje značajno profitira od članstva u EU.
Dodao je i da njegova stranka planira provesti druga predizborna obećanja, uključujući zagovaranje izlaska Slovenije iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).
Govoreći o svojoj diplomatskoj agendi, Stevanović je rekao da planira posjet Moskvi. „Želio bih graditi mostove i dobro surađivati sa svim državama, bez obzira na zid koji je izgrađen između Zapada i Istoka“, rekao je.
