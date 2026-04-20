Golob najavio odlazak u opoziciju: "Ova koalicija prevaranata neće dugo trajati"
Predsjednik vlade i stranke Svoboda Robert Golob nakon današnjeg razgovora s predsjednicom Slovenije Natašom Pirc Musar o kandidatu za mandatara rekao je da njegova stranka prelazi u oporbu. Kako je naglasio voditelj zastupnika Svobode Borut Sajovic, nemaju 46 zastupničkih glasova potrebnih za izbor predsjednika vlade. Golob je dodao da buduća koalicija zbog različitih stavova neće dugo opstati zajedno.
“Kada netko prevari ljude u vezi s onim za što će se zalagati, u stvarnosti ruši osnovne temelje demokracije. Uvjereni smo da ta koalicija prevaranata neće dugo trajati, zato se veselimo svom radu u oporbi i već danas najavljujemo da ćemo pritom striktno slijediti načela zakonitosti i pravne države. To očekujemo i od svih ostalih”, rekao je nakon razgovora kod predsjednice republike Nataše Pirc Musar predsjednik vlade i Gibanja Svoboda Robert Golob.
Kako je naglasio, prije izbora jasno su rekli da žele nastaviti s postojećim radom i dovršiti ga. “Birači su upravo zbog toga, jer su očito vjerovali u rezultate našeg rada, najviše glasova dali upravo Svobodi. No birači su istodobno izrazili želju za većim povezivanjem preko sredine. To je ono čemu smo težili tijekom pregovora, no nažalost s druge strane, unatoč drugačijim riječima, nije bilo volje za pregovore i povezivanje. Ako je netko izdao svoje birače, to zasigurno nije Svoboda”, naglasio je Golob.
Pritom je čelnik Svobode naglasio: “Ne vidimo način kako bi tako različita stajališta, koja okupljaju stranke koje danas surađuju u parlamentu, mogla zaživjeti u praksi. Slovenija će sada, kada maski više nema, vidjeti za što se tko uistinu zalaže. Tko je taj koji gradi socijalnu državu, državu u kojoj ima mjesta za sve, i za najranjivije, a tko je taj koji očito ima za poravnati račune s bogatima i u svojim će se nastojanjima boriti samo za njih.”
Da će Svoboda ostati vjerna ljudima i vrijednostima koje su obećali, najavio je i voditelj zastupnika Svobode Borut Sajovic.
“Nemamo 46 glasova, nismo ih željeli dobiti na način koji je povezan s ucjenama, korupcijom ili podmićivanjem. Ostajemo vjerni programskim načelima i za njih ćemo se boriti i dalje, prije svega kako bi se javni sustavi jačali, a ne razgrađivali”, naveo je Sajovic.
Golob je dodao da će nastaviti raditi kao oporbeni zastupnik. “Svoboda čvrsto ostaje pri tome da želi nastaviti svoj rad. Povjerenje vam daju biračice i birači, i uvjeren sam da su ga na izborima jasno iskazali”, zaključio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
