Potvrdilo ministarstvo
Dva slovenska vojnika otputovala na Grenland
Ministarstvo obrane Slovenija je za N1 Sloveniju potvrdilo da su na Grenland otputovala dva časnika Slovenske vojske. Tamo će biti dio međunarodne vojne vježbe Arktička otpornost, koja se u vrijeme sve oštrijih zahtjeva predsjednika Donalda Trumpa za pripajanjem tog otoka SAD-u održava pod vodstvom Danske.
U Ministarstvu obrane Slovenija su za N1 Sloveniju potvrdili da su pripadnici Slovenske vojske (SV) jutros otputovali na Grenland, kamo bi trebali stići sutra. Na arktički otok su, kako su izvijestili, otputovali časnik iz Zapovjedništva snaga i dočasnik iz Jedinice za specijalno djelovanje.
Podsjetimo, vlada Slovenije je na dopisnoj sjednici 17. siječnja potvrdila upućivanje pripadnika SV-a na Grenland. Ministar obrane Slovenije Borut Sajovic je potom u srijedu poručio da odlaze ovog vikenda te pritom pojasnio da će časnici u prvoj fazi na Grenlandu biti nekoliko dana, a daljnje odluke donosit će se u skladu s potrebama. Slijedit će moguće rotacije, zamjene, jačanja i preraspodjele.
Pripadnici SV-a sudjelovat će u planiranju i provedbi međunarodne vojne vježbe Arktička otpornost, koja se održava pod vodstvom Danske i za koju je već izdaleka vidljivo da je zapravo europska mjera odvraćanja od prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je rekao da će SAD Grenland prisvojiti „milom ili silom“.
