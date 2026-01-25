Dva slovenska vojnika otputovala na Grenland

Podsjetimo, vlada Slovenije je na dopisnoj sjednici 17. siječnja potvrdila upućivanje pripadnika SV-a na Grenland. Ministar obrane Slovenije Borut Sajovic je potom u srijedu poručio da odlaze ovog vikenda te pritom pojasnio da će časnici u prvoj fazi na Grenlandu biti nekoliko dana, a daljnje odluke donosit će se u skladu s potrebama. Slijedit će moguće rotacije, zamjene, jačanja i preraspodjele.