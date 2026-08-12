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DVOJE OSUMNJIČENIH

FOTO / Velika policijska akcija kod Mostara: Pronađeno 12 plantaža marihuane

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N1info
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12. kol. 2026. 16:11
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Federalna uprava policije objavila je detalje policijske akcije "Veja", provedene na području Drežnice kod Mostara, u kojoj je na 12 plantaža pronađeno 1.679 stabljika biljke Cannabis sativa L.

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Federalna uprava policije objavila je pojedinosti velike policijske akcije pod kodnim nazivom "Veja", provedene na području Drežnice kod Mostara.

Kako navode, akcija je provedena nakon višemjesečnih, planskih i složenih operativnih aktivnosti tijekom kojih su prikupljene informacije o postojanju više lokacija na kojima su se nalazili zasadi biljke Cannabis sativa L.

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Po nalogu Općinskog suda u Mostaru, policijski službenici Federalne uprave policije pretražili su kuću i pripadajući teren. Tom su prilikom na ukupno12 plantaža pronašli 1.679 stabljika biljke Cannabis sativa L, prenosi Klix.ba.

U vezi s navedenim aktivnostima osumnjičene su dvije osobe, B.E. (1974.) i K.S. (1972.).

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Policijska akcija je završena, dok se pod nadzorom nadležnog tužiteljstva nastavlja istraga u predmetima koji se odnose na navedene osumnjičene osobe.

Akcija je provedena pod nadzorom Kantonalnog tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

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