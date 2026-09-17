FOTO / U BiH zaplijenjeno rekordnih 1,1 tona droge ulične vrijednosti do 33 milijuna eura

U priopćenju se precizira kako je zaplijenjen sintetički katinon, iznimno opasan stimulans koji se koristi kao zamjena za kokain i ekstazi. Prema navodima Granične policije BiH cijena takvih sintetičkih stimulansa na ulici kreće se između 20 i 30 eura po gramu, što znači da bi 1,1 tona droge na ulici vrijedila između 25 i 33 milijuna eura.