KOD SARAJEVA
FOTO / U BiH zaplijenjeno rekordnih 1,1 tona droge ulične vrijednosti do 33 milijuna eura
Vlasti BiH zaplijenile su nedaleko od Sarajeva rekordnih 1,1 tona sintetičke droge koja se koristi kao zamjena za kokain i ecstasy i čija se vrijednost u uličnoj prodaji procjenjuje do 33 milijuna eura, priopćila je u četvrtak Granična policija BiH.
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Riječ je o najvećoj zapljeni sintetičkih narkotika u Bosni i Hercegovini tijekom koje je uhićena jedna osoba. Droga je pronađena tijekom dvodnevne akcije na području općine Ilijaš u Županiji Sarajevo i bila je smještena u plastične bačve.
U priopćenju se precizira kako je zaplijenjen sintetički katinon, iznimno opasan stimulans koji se koristi kao zamjena za kokain i ekstazi. Prema navodima Granične policije BiH cijena takvih sintetičkih stimulansa na ulici kreće se između 20 i 30 eura po gramu, što znači da bi 1,1 tona droge na ulici vrijedila između 25 i 33 milijuna eura.
Policija je u akciji "Bure" privremeno oduzela i druge dokazne materijale, među kojima specijalne zaštitne maske s filtrima i sustavima za dovod zraka koje se koriste pri kemijskoj sintezi i proizvodnji ilegalnih supstanci, vatreno oružje, mobilne telefone, pečate i poslovnu dokumentaciju.
Pretresi na više lokacija nastavljeni su i tijekom dana. Uz Graničnu policiju BiH sudjelovali su i pripadnici Uprave za neizravno oporezivanje BiH (čemu je pandan Porezna i Carinska uprava Republike Hrvatske), te policijski službenici Županije Sarajevo.
Sve aktivnosti provode se pod nadzorom Tužiteljstva BiH i prema nalogu Suda BiH, pojasnili su iz Granične policije BiH.
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