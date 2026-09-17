Oglas

KOD SARAJEVA

FOTO / U BiH zaplijenjeno rekordnih 1,1 tona droge ulične vrijednosti do 33 milijuna eura

author
Hina
|
17. ruj. 2026. 18:03
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
akcija bure3
Granična policija BiH

Vlasti BiH zaplijenile su nedaleko od Sarajeva rekordnih 1,1 tona sintetičke droge koja se koristi kao zamjena za kokain i ecstasy i čija se vrijednost u uličnoj prodaji procjenjuje do 33 milijuna eura, priopćila je u četvrtak Granična policija BiH.

Oglas

Riječ je o najvećoj zapljeni sintetičkih narkotika u Bosni i Hercegovini tijekom koje je uhićena jedna osoba. Droga je pronađena tijekom dvodnevne akcije na području općine Ilijaš u Županiji Sarajevo i bila je smještena u plastične bačve. 

U priopćenju se precizira kako je zaplijenjen sintetički katinon, iznimno opasan stimulans koji se koristi kao zamjena za kokain i ekstazi. Prema navodima Granične policije BiH cijena takvih sintetičkih stimulansa na ulici kreće se između 20 i 30 eura po gramu, što znači da bi 1,1 tona droge na ulici vrijedila između 25 i 33 milijuna eura.

bure1
Granična policija BiH
akcija bure2
Granična policija BiH

Policija je u akciji "Bure" privremeno oduzela i druge dokazne materijale, među kojima specijalne zaštitne maske s filtrima i sustavima za dovod zraka koje se koriste pri kemijskoj sintezi i proizvodnji ilegalnih supstanci, vatreno oružje, mobilne telefone, pečate i poslovnu dokumentaciju.

bure4
Granična policija BiH

Pretresi na više lokacija nastavljeni su i tijekom dana.  Uz Graničnu policiju BiH sudjelovali su i pripadnici Uprave za neizravno oporezivanje BiH (čemu je pandan Porezna i Carinska uprava Republike Hrvatske), te policijski službenici Županije Sarajevo.

Sve aktivnosti provode se pod nadzorom Tužiteljstva BiH i prema nalogu Suda BiH, pojasnili su iz Granične policije BiH. 

Teme
akcija 'bure' akcija bure droga bih organizirani kriminal zapljena droge

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ