Kako u tjedan dana smanjiti vrijeme provedeno pred ekranom bez stresa?

Ovo je razlika koja se vrlo lako zanemari pri razgovoru o smanjenju vremena provedenog uz zaslone. Glavni cilj nije postati osoba koja se u potpunosti odriče suvremenih pomagala i neprestano mjeri svaku minutu, nego svjesno odabrati sadržaj umjesto nagonskoga prepuštanja. Sat vremena proveden u čitanju vrijednoga štiva znatno se razlikuje od tri sata bespotrebna pregledavanja tuđih objava, i to ne samo u trajanju nego i u konačnome učinku na ljudski um.