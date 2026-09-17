"19. stoljeće"
Škare Ožbolt o raspravi u EP-u i ilegalnom otpadu: "Ovo će sigurno izaći na vidjelo"
Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt gostovala je u N1 Studiju uživo kod naše Hanan Nanić i komentirala odlagalište ilegalnog otpada u Gospiću i ostale teme.
Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću danas je tema plenarne sjednice Europskog parlamenta, priopćio je eurozastupnik platforme Možemo Gordan Bosanac.
Vesna Škare Ožbolt navodi da je dobro da se u Europskom parlamentu raspravlja o toj temi:
"Funkcioniramo kao da smo u 19. stoljeću"
"Sigurno će izaći na vidjelo sve ono što je Hrvatska trebala, ali nije napravila. Trebali smo provesti europsku direktivu, dobili smo dvije opomene, nije se tome posvetila pozornost. Kada se za to saznalo nije se shvatila dimenzija problema, nije se ništa interveniralo. Imamo situaciju da je zdravlje ljudi ugroženo, možda ne u ovom trenutku, ali nitko ne garantira da neće biti ugroženo. To je ozbiljno, a antikorupcijske mjere su druge europske države davno usvojile, a mi funkcioniramo kao da smo na početku 19. stoljeća, vjerujemo na riječ, ništa ne provjeravamo i onda je to kako je. Svi su prešli na digitalni model praćenja, sve se provjera i ne možeš ništa prošvercati, a da se to ne vidi. Ako netko pusti tako nešto, odmah se vidi tko je neposredno odgovoran."
"Još nitko nije ozbiljno zagrabio lopatu i odnio nešto"
"Ovdje se još ništa nije utvrdilo - niti tko je posredno, neposredno, a ni politički odgovoran. Politička linija ide na svim razinama odgovornosti", dodaje.
Komentirala je i Vladinu reakciju na problem otpada u Gospiću: "Očekivala sam u srpnju sjednicu Vlade na tu temu, prijedlog mjera, odmah osiguranje sredstava, tamo još nitko nije ozbiljno zagrabio lopatu i odnio nešto. Očekivala sam da Vlada stvori osjećaj kod građana da će se odmah poduzeti mjere i stvoriti osjećaj sigurnosti, a stvorio se još veći osjećaj nesigurnosti, došlo je do prosvjeda, dalo se jasno upozorenje. Dolazi jesen, kiša, ništa nije pokriveno, postavlja se pitanje gdje će sve to završiti. Očekivala sam da će Vlada operativno reagirati odmah. Verbalno nije dovoljno."
"Oporba je pokazala da nije jedinstvena"
Osvrnula se i na reakciju oporbe na temu otpada u Hrvatskoj: "Kreće ozbiljna bitka svakoga za svoje glasove, a oporba je pokazala da nije jedinstvena na slučaju gdje je definitivno mogla biti jedinstvena."
Škare Ožbolt je govorila i o izmjenama Kaznenog zakona i doživotnoj kazni zatvora:
"Kazna zatvora je doživotna, a bila je 40 godina za najteža kaznena djela, koja je razlika? Dižemo kazne, a nitko ih ne izriče, to je problem."
"Legalizirali su ratnog zločinca"
Komentirala je i sahranu Ratka Mladiće te europski put Srbije: "To što se dogodilo u Srbiji - da ministar pravosuđa praktički legalizira ratnog zločinca koji je pravomoćno osuđen na doživotni zatvor i nakon njega cijela vlada, državna politika, a crkvi neću ni govoriti. Takvu osobu se tretira sa svim počastima i to je nešto zastrašujuće. Hrvatska je reagirala deklarativno, nije povukla ni jedan potez, nije pozvala ni veleposlanika na razgovor, kao da nam se nije ništa dogodilo i kao da nismo doživjeli agresiju od tog istog Mladića i te politike. Europska unija je reagirala izuzetno blago jer vide svoje političke interese, a mi nikako da uzmemo uzde političkih interesa i dalje smo objekt toga, a ne subjekt."
Dodaje da je Bosna i Hercegovina žešće reagirala nego Hrvatska.
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