"Sigurno će izaći na vidjelo sve ono što je Hrvatska trebala, ali nije napravila. Trebali smo provesti europsku direktivu, dobili smo dvije opomene, nije se tome posvetila pozornost. Kada se za to saznalo nije se shvatila dimenzija problema, nije se ništa interveniralo. Imamo situaciju da je zdravlje ljudi ugroženo, možda ne u ovom trenutku, ali nitko ne garantira da neće biti ugroženo. To je ozbiljno, a antikorupcijske mjere su druge europske države davno usvojile, a mi funkcioniramo kao da smo na početku 19. stoljeća, vjerujemo na riječ, ništa ne provjeravamo i onda je to kako je. Svi su prešli na digitalni model praćenja, sve se provjera i ne možeš ništa prošvercati, a da se to ne vidi. Ako netko pusti tako nešto, odmah se vidi tko je neposredno odgovoran."