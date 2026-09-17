Mesari upozoravaju na meso iz supermarketa: Ovo uvijek provjerite prije kupnje

Kada kupujemo meso, često prvo pogledamo cijenu, zatim rok uporabe, a možda i zemlju podrijetla. Međutim, na kvalitetu, a prije svega na sigurnost mesa, utječe mnogo više čimbenika: način čuvanja, neprekinuti hladni lanac, ambalaža, obrada proizvoda i postupanje s njim nakon kupnje. Kako piše portal Fenix Magazin, poseban oprez preporučuje se kod nekih osjetljivijih namirnica, među kojima su mljeveno meso, riba i morski plodovi, odležana govedina, meso s kostima te paštete, terine i iznutrice. To, naravno, ne znači da te proizvode ne bismo trebali kupovati u supermarketu. Važno je prije svega znati što treba provjeriti.