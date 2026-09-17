upozorenje ne treba zanemariti
Mesari upozoravaju na meso iz supermarketa: Ovo uvijek provjerite prije kupnje
Pri kupnji mesa nemojte gledati samo cijenu i rok uporabe – neke vrste posebno su osjetljive na nepravilno hlađenje, stoga je dobro znati znakove zbog kojih je proizvod bolje ostaviti u trgovini.
Kada kupujemo meso, često prvo pogledamo cijenu, zatim rok uporabe, a možda i zemlju podrijetla. Međutim, na kvalitetu, a prije svega na sigurnost mesa, utječe mnogo više čimbenika: način čuvanja, neprekinuti hladni lanac, ambalaža, obrada proizvoda i postupanje s njim nakon kupnje. Kako piše portal Fenix Magazin, poseban oprez preporučuje se kod nekih osjetljivijih namirnica, među kojima su mljeveno meso, riba i morski plodovi, odležana govedina, meso s kostima te paštete, terine i iznutrice. To, naravno, ne znači da te proizvode ne bismo trebali kupovati u supermarketu. Važno je prije svega znati što treba provjeriti.
1. Mljeveno meso zahtijeva posebnu pozornost
Mljeveno meso spada među mesne proizvode koji se brže kvare. Kada meso sameljemo, znatno se povećava njegova površina izložena okolini, a eventualni mikroorganizmi s površine mesa tijekom mljevenja mogu se rasporediti po cijeloj masi. Zato kod pakiranog mljevenog mesa uvijek provjerite rok uporabe, temperaturu čuvanja i stanje ambalaže. Napuhnuta, oštećena ili otvorena ambalaža razlog je da proizvod ne kupite. Mljeveno meso nakon kupnje treba što prije staviti na hladno i temeljito ga termički obraditi, prenosi Metropolitan.si.
2. Oprez i sa svježom peradi
Sirova ohlađena perad također spada među mikrobiološki osjetljivije namirnice. Važno je da cijelo vrijeme bude pravilno ohlađena i da je kod kuće pravilno pripremimo. Pri rukovanju sirovom piletinom vrlo je važna i higijena u kuhinji. Ruke, noževe, daske i druge površine koje su došle u dodir sa sirovim mesom potrebno je temeljito očistiti prije nego što ih upotrijebimo za druge namirnice. Posebno je opasno ako na istoj neopranој dasci prvo režemo sirovu piletinu, a zatim, primjerice, povrće koje više nećemo termički obrađivati.
3. Riba i morski plodovi: Hladni lanac je ključan
Kod ribe i morskih plodova svježina je iznimno važna. Provjerite izgled, miris, ambalažu i način čuvanja. Snažan neugodan miris, sumnjiva površina ili oštećena ambalaža znakovi su upozorenja. Pritom zamrznuta riba nije nužno lošiji izbor od svježe. Ako je riba ubrzo nakon ulova zamrznuta i cijelo vrijeme pravilno čuvana, zamrzavanje može vrlo dobro očuvati njezinu kvalitetu.
4. Odležana govedina nije automatski bolja
Oznake poput „odležano“ ili „posebno mekano“ mogu zvučati kao jamstvo vrhunske kvalitete, ali same po sebi nisu dovoljne. Kod govedine postoje različiti postupci odležavanja, među kojima su suho i mokro odležavanje. Bez obzira na postupak, i dalje su važni odgovarajući uvjeti čuvanja, ambalaža i rok uporabe. Viša cijena i oznaka „odležano“ stoga nisu razlog da zanemarite ostale podatke na proizvodu.
5. Meso s kostima provjeravajte kao i druge komade
I kod mesa s kostima vrijedi nekoliko jednostavnih pravila. Kost sama po sebi ne znači da je meso lošije ili opasnije, no ipak provjerite izgled, ambalažu, rok uporabe i uvjete čuvanja. Ako meso ima izrazito neugodan miris, neobično sluzavu površinu ili pokazuje druge očite znakove kvarenja, nemojte ga kupovati odnosno konzumirati. Kod boje je potrebno biti nešto oprezniji pri procjeni jer na nju mogu utjecati i kisik, vrsta pakiranja i prirodne promjene mesnog pigmenta. Promjena boje stoga sama po sebi nije uvijek dokaz da je meso pokvareno.
A što je s paštetama, terinama i iznutricama?
I kod tih proizvoda važno je pridržavati se deklaracije i uputa proizvođača. Iznutrice se mogu prilično brzo pokvariti pa su pravilno hlađenje i pravodobna konzumacija posebno važni. Kod pašteta i terina treba razlikovati različite vrste proizvoda. Neki su trajni i termički obrađeni, dok su drugi svježi te zahtijevaju neprekidno hlađenje i znatno bržu konzumaciju.
U trgovini provjerite prije svega ove stvari
Pri kupnji mesa obratite pozornost na rok uporabe, neoštećenost ambalaže i temperaturu na kojoj se proizvod čuva. Ako je meso koje bi trebalo biti dobro ohlađeno očito predugo stajalo na toplom, radije ga nemojte kupiti. Nakon kupnje nemojte nepotrebno prekidati hladni lanac. Posebno u toplijim mjesecima meso bi trebalo biti među posljednjim proizvodima koje stavljate u košaricu, a nakon dolaska kući što prije ga spremite u hladnjak ili zamrzivač.
Važno je i koliko prerađenog mesa jedemo
Kod mesa nije važna samo mikrobiološka sigurnost. Svjetska zdravstvena organizacija, odnosno njezina Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC), svrstala je prerađeno meso među tvari kancerogene za ljude, ponajprije na temelju dokaza o povezanosti s rakom debelog crijeva i rektuma.
U analizi podataka konzumacija 50 grama prerađenog mesa dnevno bila je povezana s približno 18 posto većim relativnim rizikom od raka debelog crijeva i rektuma. To ne znači da osoba zbog konzumacije 50 grama prerađenog mesa ima 18-postotnu vjerojatnost da će oboljeti, nego je riječ o povećanju relativnog rizika.
Pri kupnji mesa stoga nije potrebno automatski izbjegavati određeni proizvod samo zato što se prodaje u supermarketu. Mnogo je važnije provjeriti rok uporabe, ambalažu, način hlađenja i stanje proizvoda te potom s mesom pravilno postupati i kod kuće.
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