ANALIZA GOVORA
Božo Kovačević: Ursula von der Leyen je u govoru rekla jednu notornu laž
Vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen.
"Opseg onoga što ona može obećati uvelike ovisi o onome što misle članovi europskog vijeća, odnosno predstavnici država. Ona je u nekoliko navrata upozorila da zbog izostanka zajedništva u Europskoj uniji, neke od politika nije moguće provesti. Najeksplicitnija je bila u spominjanju Izraela", kazao je Kovačević pa nastavio:
"Stoga se zadržala na opisivanju onoga što je svima poznato i oko čega neće biti nesuglasica. Zato je spominjala ranjenu djevojčicu iz Ukrajine, misleći da to može povećati efikasnost politika EU-a. I, najavila je različite inicijative oko kojih vjerojatno postoji suglasnog unutar Vijeća."
Pridruživanje Kanade?
"To je začuđujuće jasna poruka Donaldu Trumpu. Što se tiče pridruženog članstva Kanade, jasno je da prema Lisabonskom sporazumu nije moguće to napraviti, no to je povezano s još jednim paradoksom. Nominalno, suveren kanadski je engleski kralj. Znamo da je Ujedinjeno Kraljevstvo izašlo iz EU-a, a sad bi se njoj trebala pridružiti zemlja pod suverenstvom engleskog kralja. Ovo se zato može shvatiti jedino kao kanadska i europska poruka SAD-u u slučaju pokušaja nasilne aneksije."
Von der Leyen se pozivala i na članak 4. povelje NATO saveza.
"To treba pogledati u kontekstu sigurnosnih ugroza, što svakoj zemlji članici daje pravo zatražiti hitne konzultacije u slučaju da su izložene izravnoj opasnosti. Nema razloga da se EU ne odluči i za primjenu članka 5. Jer, i EU daje na riječima takva jamstva svakoj članici koja bude napadnuta. To su sve zasad ipak samo riječi bez pravog uporišta u stvarnosti prvenstveno jer EU samostalno ne može reagirati na ugroze."
Von der Leyen je izuzela 12. travanj kao pobjedu demokracije zbog izbora u Mađarskoj. Osudila je i sprovod ratnom zločincu Ratku Mladiću.
"Ona je EU-u pripisala zaslugu zbog promjene u Mađarskoj, što je donekle točno jer je došlo do obustave isplata iz europskog proračuna, što je djelovalo. Što se Mladića tiče, izostalo je što se moglo od nje očekivati - konkretni potezi. Ne zna se što će poduzeti EU. Rekla je da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u EU-u što se može shvatiti kao direktna poruka Aleksandru Vučiću da za njega nema mjesta u EU-u, ako pobijedi na izborima. To je nategnuto... Ili je to bila samo osuda sprovoda kao takvog."
Na samom kraju je komentirao pozive na energentsku neovisnost Europske unije.
"Govorila je o elektrifikaciji i industrijalizaciji pa mi to zvuči kao ona Lenjinova formulacija "sovjeti + elektrifikacija + industrijalizacije = komunizam", samo je ona umjesto "sovjeti" dodala "europske vrijednosti", što bi trebalo, po njoj, omogućiti ono što želimo. Ali, rekla je jednu notornu laž dok govori o "toksičnim ruskim energentima" i tvrdi da je Rusija prekinula opskrbu. Ne, Europa je odlučila prestati kupovati ih. No, s pravom osuđuje Rusiju, samo što nije ponudila nikakva rješenja u odnosima, osim da i dalje smatra da je EU i dalje u ratnom stanju s Rusijom", zaključio je Božo Kovačević.
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