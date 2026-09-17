Božo Kovačević: Ursula von der Leyen je u govoru rekla jednu notornu laž

"Ona je EU-u pripisala zaslugu zbog promjene u Mađarskoj, što je donekle točno jer je došlo do obustave isplata iz europskog proračuna, što je djelovalo. Što se Mladića tiče, izostalo je što se moglo od nje očekivati - konkretni potezi. Ne zna se što će poduzeti EU. Rekla je da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u EU-u što se može shvatiti kao direktna poruka Aleksandru Vučiću da za njega nema mjesta u EU-u, ako pobijedi na izborima. To je nategnuto... Ili je to bila samo osuda sprovoda kao takvog."