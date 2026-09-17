Otpad pod istragom: Državni inspektorat Gradu Varaždinu odbio pristup bivšem Mundusu

Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Državni inspektorat nije odobrio Gradu Varaždinu pristup lokaciji bivše tvornice Mundus radi dodatnog uzorkovanja otpada jer kriminalističko istraživanje još nije završeno, a dosad je u Austriju otpremljeno više od 2190 tona otpada, izvijestio je u četvrtak Grad Varaždin.

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Grad Varaždin zatražio je 9. rujna suglasnost za pristup lokaciji bivše tvornice namještaja radi dodatnih analiza stanja tla i mogućeg utjecaja odloženog otpada na podzemne vode.

Kako Inspektorat navodi u odgovoru, kriminalističko istraživanje još uvijek traje, a provodi se u suradnji inspekcije i policije uz koordinaciju Uskoka i drugih nadležnih tijela.

Uzorkuju otpad, odvozi se svakodnevno

Budući da kriminalističko istraživanje nije završeno, Inspektorat nije odobrio pristup nekretnini radi uzorkovanja odloženog otpada, navodeći da neovlaštenim osobama pristup lokaciji nije dopušten zbog obveze zaštite tajnosti izvida i nejavnosti istrage.

Inspektorat je izvijestio i da se uklanjanje otpada provodi svakodnevno. Do 11. rujna u Austriju je na postupak oporabe R-1 otpremljeno 97 pošiljki s ukupno 2192 tone otpada od ukupno ugovorenih 5028 tona.

Postrojenja za obradu nisu imala primjedbi ni na jednu pošiljku niti je pokrenut postupak njihova povrata.

Varkomu naloženo aktiviranje piezometra

Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj poručio je kako očekuje da Državni inspektorat i Uskok utvrde sve relevantne činjenice te da sanacija bude završena u predviđenom roku.

Komunalnom poduzeću Varkomu naloženo je aktiviranje piezometara, uređaja za kontrolu podzemnih voda, na području bivšeg Mundusa prema vodocrpilištu Bartolovec radi dodatnog praćenja stanja podzemnih voda.

Dosadašnji rezultati analiza vode su uredni, a s redovitim uzorkovanjem i kontrolama nastavit ćemo i dalje, poručio je gradonačelnik.