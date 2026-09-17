Što se događa u mozgu kad pomirišemo kavu? Znanstvenici zabilježili zanimljivu promjenu

Jedno zasebno istraživanje iz 2018. godine pokazalo je da su ljudi bili uspješniji u analitičkim zadacima kada su bili izloženi mirisu nalik kavi. Miris je kod njih povećao očekivanja da će dobro obaviti zadatak, što upućuje na mogućnost da naučene asocijacije ili učinak sličan placebu imaju određenu ulogu.