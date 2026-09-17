ZNANSTVENI SAVJET
Rektor Lakušić: Nikad nećemo biti paravan za nezakonite aktivnosti u Gospiću
Svi članovi Znanstvenog savjeta za stručnu pomoć Vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću imaju snažne znanstvene i stručne referencije, nitko izvan Savjeta neće moći utjecati na njihov rad, a svi rade volonterski i bez ikakve novčane naknade, objavio je predsjednik Savjeta Stjepan Lakušić.
Oglas
Znanstveni savjet danas poslijepodne održava sastanak na kojem bi trebao izraditi materijal i uputiti ga Vladi, koja je Savjet imenovala. Više bi se o tome trebalo znati po završetku sastanka, kada će Stjepan Lakušić, predsjednik Savjeta i rektor Sveučilišta u Zagrebu, dati izjavu za javnost.
Svi su članovi Savjeta stručni
Svi članovi Savjeta imaju snažne znanstvene i stručne referencije u znanstvenim područjima relevantnima za problematiku otpada i sanaciju onečišćenih područja, pri čemu su njihova specifična znanja stručna podloga za procjenu postupaka sanacije i zbrinjavanja otpada, ističe Lakušić u osnovnoj informaciji o radu Znanstvenog savjeta, objavljenoj na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.
Posebno ističe da je rad znanstvenika sa Sveučilišta u Zagrebu u cijelosti neovisan te da mu je osnovna zadaća dati neovisnu, javno dostupnu znanstvenu recenziju svih planova i postupaka sanacije nezakonitog odlagališta otpada na lokaciji Gospić.
Navodi i kako će znanstvenici dati neovisnu znanstvenu recenziju svih postupaka koji se planiraju provesti, a to su: privremeno prekrivanje zakopanog otpada, zbrinjavanje rasutog otpada uz silose, zbrinjavanje otpada u velikim vrećama, zbrinjavanje zakopanog otpada i zbrinjavanje otpada u skladišnim objektima i silosima.
"Nikad nećemo biti paravan za nezakonite aktivnosti"
Znanstveni savjet upoznat će se sa svom raspoloživom dokumentacijom kako bi se vidjelo što je sve dosad učinjeno te će na temelju toga odlučiti jesu li potrebna dodatna uzorkovanja, a sve kako bi se dobili što točniji podaci o sadržaju opasnog odnosno neopasnog otpada.
Predsjednik Savjeta naglašava da nitko izvan Savjeta neće moći utjecati na njegov rad niti bi znanstvenici koji u njemu sudjeluju na to pristali. "Spremni smo pomoći i ponuditi rješenja, no moramo jasno istaknuti da nikada nećemo biti paravan za nezakonite aktivnosti“, poručuje.
Tko su članovi Savjeta
Predsjednik Savjeta je rektor Lakušić, a njegov zamjenika je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak.
U Savjetu je i pet članova - Ante Jukić kao predstavnik Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Dražen Vouk s Građevinskog fakulteta, Jelena Parlov s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Ivica Kisić kao predstavnik Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Iskra Aleksandra Nola s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb, Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar".
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas