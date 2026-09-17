Stručnjak o novoj političkoj stvarnosti: "Ako premijer ne poštuje norme, zašto bi ih poštovao lokalni šerif?"

"Slažem se s kolegicom. Puno je faktora u igri. Mislim da živimo u ekonomiji pažnje i sve je formatirano na taj način. S jedne strane, društvene mreže koje nagrađuju jeftine emocije i bijes, s druge političari kojima je jasno da ne mogu ući u medijski prostor bez doskočica, slika i metafora koje često odlaze preko granice. I treći faktor su, po meni, mediji koji nisu uspjeli biti taj nekakav zaštitnik javnog prostora dovoljno, nego su odlučili igrati igru društvenih mreža upravo zbog tog širenja, nisu se dovoljno dobro snašli da sačuvaju onaj edukativni moment i pustili su u prostor te stvari. Sad je teško vratiti te standarde nazad", poručio je.