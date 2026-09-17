Gospić izazvao napetu raspravu u EP-u: "Otpad lakše prelazi granice nego politička odgovornost"

O slučaju Gospić je u ponedjeljak u raspravi o aktualnim političkim temama govorio i SDP-ov eurozastupnik Marko Vešligaj ocijenivši da su sustav upozoravanja koji je zakazao u Omišu i nezakonito odlaganje otpada u Gospiću "europski skandali" koji vode gubitku "povjerenja u institucije, pa i samu u Europsku uniju".