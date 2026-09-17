Vlada predložila novog šefa Narodnih novina i tri člana Uprave INA-e

Što se tiče ostalih kadrovskih pitanja, državnim službenicima u Ministarstvu gospodarstva ponovno su dana ovlaštenja za obavljanje poslova ravnatelja uprava, i to Branki Augustinović za poslove ravnatelja Uprave za trgovinu i unutarnje tržište, a Nevenu Kosu za poslove ravnatelja Uprave za programe i projekte EU, do imenovanja ravnatelja uprava, a najduže do šest mjeseci.