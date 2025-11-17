Lažni kapetan zrakoplova mjesecima letio Europom: Tisuće putnika možda letjele s njime

Muškarac, koji je prethodno bio samo kopilot u aviokompaniji Garuda Indonesia, letio je kao zapovjednik zrakoplova zahvaljujući navodno krivotvorenim dokumentima.
Oglas
Skandal koji je izbio u Avion Expressu, litavskoj zrakoplovnoj tvrtci, potresa europsku zrakoplovnu industriju. Pilot koji je mjesecima letio kao kapetan uopće nije bio kvalificiran za tu poziciju.
Portal aeroTELEGRAPH prvi je otkrio da je muškarac, koji je prethodno bio samo kopilot u aviokompaniji Garuda Indonesia, letio kao zapovjednik zrakoplova zahvaljujući navodno krivotvorenim dokumentima, prenosi Dnevnik.hr.
Posebno zabrinjava činjenica da je on prevozio putnike. Riječ je o kompaniji koja svoje avione i posade iznajmljuje drugim prijevoznicima. Među njima je i Eurowings, dio grupe Lufthansa. To znači da su i putnici Eurowingsa mogli letjeti Europom s lažnim kapetanom.
Avion Express potvrdio je slučaj i poručio da je istraga u tijeku. Tvrtka je objavila da se pilotovi dokumenti ponovno provjeravaju, uz uključenost zrakoplovnih vlasti iz više zemalja. Tvrtka naglašava da je sama avionska dozvola bila valjana, ali postoji ozbiljna sumnja da je pilot lagao o svom iskustvu, posebno o satima kao kapetan.
Prema ranijim izjavama, muškarac je u kompaniju stigao s navodnih 10.000 sati naleta i dva desetljeća iskustva. No čim su se pojavile prve neprovjerene informacije da su ti podaci možda netočni, Avion Express blokirao je njegove letove i pokrenuo internu istragu. Pilot je ubrzo podnio ostavku.
Eurowings je potvrdio da je za incident čuo tek tog jutra te da je odmah pokrenuo vlastitu sigurnosnu analizu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas