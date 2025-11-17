Lažni kapetan zrakoplova mjesecima letio Europom: Tisuće putnika možda letjele s njime

Avion Express potvrdio je slučaj i poručio da je istraga u tijeku. Tvrtka je objavila da se pilotovi dokumenti ponovno provjeravaju, uz uključenost zrakoplovnih vlasti iz više zemalja. Tvrtka naglašava da je sama avionska dozvola bila valjana, ali postoji ozbiljna sumnja da je pilot lagao o svom iskustvu, posebno o satima kao kapetan.