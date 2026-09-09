VELIKI ZAOKRET
Izrael otvara prvo veleposlanstvo u Sloveniji. Janša: Želim popraviti štetu...
Otvaranje prvog izraelskog veleposlanstva u Ljubljani u srijedu, kojem će nazočiti izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar, ilustrira značajno zatopljavanje odnosa Izraela i Slovenije od povratka na vlast nacionalista Janeza Janše, piše u srijedu francuska novinska agencija Afp.
Odnosi dviju zemalja naglo su se pogoršali pod prethodnom vladom lijevog centra Roberta Goloba, koja je izraelsku vojnu ofenzivu u Gazi označila kao "genocid".
Od povratka krajem svibnja na mjesto premijera, ulogu koju je prethodno obnašao tri puta između 2004. i 2022., Janez Janša ukinuo je embargo na oružje Izraelu i uklonio zabrane ulaska u zemlju izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i dvojice njegovih ministara.
Također je ukinuo zabranu uvoza proizvoda iz izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali. Te su mjere navele Saara da ga u izjavi objavljenoj u srpnju nazove "prijateljem Izraela".
Golobova stranka osudila Janšin potez
Sa svoje strane, Golobova liberalna stranka Pokret za slobodu (GS) osudila je potez kao "quid pro quo" Janeza Janše, optužujući ga da je imao koristi od izraelske podrške tijekom kampanje za parlamentarne izbore u ožujku.
Te se optužbe usredotočuju na videozapise koji navodno otkrivaju korupciju unutar Golobove vlade, a nekoliko medija pripisalo je produkciju tih videozapisa izraelskoj privatnoj obavještajnoj tvrtki Black Cube.
Janez Janša priznao je susret s dužnosnikom Black Cubea, ali je negirao da je naručio operaciju.
U poruci na X-u u ponedjeljak objavio je da jednostavno želi "normalizirati slovensku vanjsku politiku i popraviti štetu" koju je njegov prethodnik navodno prouzročio interesima slovenskog naroda.
Janša: Nijedna nadležna međunarodna institucija nije utvrdila da se u Gazi dogodio genocid
Janša je također istaknuo da "nijedna nadležna međunarodna institucija nije utvrdila da se u Gazi dogodio genocid", napominjući da je postupak pokrenut protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde još uvijek u tijeku.
U poruci objavljenoj krajem kolovoza, Benjamin Netanyahu zahvalio mu je što je uložio veto na nacrt zajedničke izjave EU-a kojom se osuđuju planovi proširenja izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.
"Hvala vam, premijeru Janša, na hrabrosti i jasnoći suočeni s licemjerjem EU-a", napisao je na X-u.
'Neugodna situacija'
Međutim, taj novi stav ne uživa jednoglasnu podršku u zemlji, gdje je stranka bivšeg premijera Goloba osvojila najviše glasova na zakonodavnim izborima, ali nije uspjela formirati vladu.
Nekoliko skupina za ljudska prava najavilo je prosvjede za srijedu protiv otvaranja veleposlanstva, koje se nalazi u blizini Ministarstva obrane.
A prema anketi koju su provele dnevne novine Delo u lipnju, 56% Slovenaca protivi se bližim vezama s Izraelom, dok je 14% za.
Bivši slovenski predsjednik Danilo Türk opisao je situaciju kao "vrlo neugodnu". "Slovenija je postala instrument izraelske politike", rekao je za AFP, sugerirajući da Janez Janša ima osobne interese u vezi s Izraelom i da možda "ima buduće planove" za sebe.
U subotu je kolumnist dnevnih novina Dnevnik kritizirao proizraelsku diplomaciju vlade, navodeći da "nitko nije odobrio takvu promjenu smjera".
„Janša je sada trojanski konj za Sjedinjene Države i Izrael“ unutar EU-a, zauzimajući mjesto Viktora Orbána, koji je svrgnut s vlasti nakon poraza na mađarskim zakonodavnim izborima u travnju, dodao je kolumnist.
Saara će u posjetu pratiti delegacija poslovnih ljudi koji će istražiti načine jačanja gospodarske suradnje, prema slovenskom Ministarstvu vanjskih poslova.
Izrael i Slovenija uspostavili su diplomatske odnose 1992. godine, ali do sada židovska država nije imala stalno veleposlanstvo u Ljubljani, oslanjajući se na nerezidentne veleposlanike.
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