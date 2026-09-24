Petar Brkić za N1
Što čeka Studenac? Financijski analitičar: "Sigurno će doći do smanjenja broja zaposlenih i dućana"
Financijski analitičar Petar Brkić gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je komentirao situaciju u Studencu.
Oglas
Tvrtka Studenac podnijela je jučer zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka, čime je pokrenut postupak radi uređenja odnosa s vjerovnicima i stvaranja uvjeta za nastavak poslovanja.
Na pitanje je li se širenje Studenca događalo prenaglo, financijski analitičar Petar Brkić odgovara potvrdno.
"Vidimo da jest. Za takav strelovit uspon trebalo se zadužiti. Od početka je bilo jasno da je to bila svojevrsna priča: 'Idemo se sada raširiti, a onda ćemo to, pod navodnicima, uvaliti nekome tko će financirati taj razvoj.'"
Brkić ističe da se poslovanje Studenca može promatrati kroz tri segmenta.
"Prvo su veliki dućani i tu nisu ostvarili dobre rezultate. Drugo su dućani u manjim mjestima, što je bila osnova njihova poslovanja. To je funkcioniralo odlično sve dok nisu toliko podigli cijene da im se počela javljati konkurencija. Treći segment su veliki gradovi. Počeli su stvarati konkurenciju sami sebi", kaže Brkić.
Prema njegovim riječima, u širenju su pretjerali.
"Jednostavno su pretjerali i sami sebi uskratili mogućnost korekcije. Novi vlasnici poslovanje su postavili poprilično korporativno, a takav način, po mom mišljenju, nije pretjerano pametan. Ne možete monopolizirati tržište koje takvo što ne dopušta."
Što se dalje može očekivati?
Brkić kaže da je situacija slična Agrokoru.
"Može se očekivati ulazak vjerovnika i banaka, novih investitora i preuzimanje od strane banaka. Ne očekujem da će taj investicijski fond ostati vlasnik."
Kakva je uloga dobavljača?
"Dobavljači nisu ti koji žele biti vlasnici trgovačkog lanca, nije u tome poanta. Poanta je u tome da možda neće moći drukčije izvući svoj novac pa će morati sudjelovati u nekom planu izvlačenja kompanije."
Što mogu očekivati zaposlenici?
Studenac ima više od sedam tisuća zaposlenih, a Brkić smatra da i oni trebaju biti spremni na promjene.
"Naravno da trebaju očekivati potrese jer ih je previše. Sigurno će doći do smanjenja broja zaposlenih, ali i broja trgovina."
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas