Što čeka Studenac? Financijski analitičar: "Sigurno će doći do smanjenja broja zaposlenih i dućana"

"Prvo su veliki dućani i tu nisu ostvarili dobre rezultate. Drugo su dućani u manjim mjestima, što je bila osnova njihova poslovanja. To je funkcioniralo odlično sve dok nisu toliko podigli cijene da im se počela javljati konkurencija. Treći segment su veliki gradovi. Počeli su stvarati konkurenciju sami sebi", kaže Brkić.