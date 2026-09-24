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obustavljena nastava

Novi incident na teritoriju NATO-a: Dron pao u Rumunjskoj

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N1 Info
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24. ruj. 2026. 09:52
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Ilustracija: AFP / Ansarullah Media Centre

Dron je jutros uočen u rumunjskom okrugu Suceava. Lokalne vlasti obustavile su nastavu u školama na tom području.

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Dron je pronađen u šumskom području u blizini grada Solca na sjeveroistoku Rumunjske. Prema informacijama rumunjskog Ministarstva obrane, letjelica se u nacionalnom zračnom prostoru nalazila približno četiri minute prije nego što je pala, piše Ukrajinska pravda.

"Letjelica se nalazila u nacionalnom zračnom prostoru otprilike četiri minute prije nego što je pala u blizini grada Solce u okrugu Suceava, pri čemu nije bilo žrtava ni materijalne štete", priopćilo je rumunjsko Ministarstvo obrane.

Ministarstvo je navelo i da na mjestu pada drona nije izbio požar.

Tijekom noći s 23. na 24. rujna u Rumunjskoj su zbog aktivnosti bespilotnih letjelica podignuti borbeni zrakoplovi. Dva F-18 španjolskih zračnih i svemirskih snaga poletjela su kako bi pratila situaciju.

Dodatnu zabrinutost izazvali su incidenti u susjednoj Moldaviji, čiji je zračni prostor u četvrtak ujutro također nekoliko puta bio narušen letjelicama koje su u zemlju ušle iz smjera ukrajinskih Odeske, Černivecke i Viničke oblasti.

Sve se događalo tijekom još jednog velikog ruskog zračnog napada na Ukrajinu.

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dron rumunjska

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