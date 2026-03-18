PARAOBAVJEŠTAJNA DRAMA
Golob zbog izraelskih špijuna povukao neočekivan potez
Iz ureda predsjednika vlade Roberta Goloba priopćili su da će se premijer zbog ozbiljnosti informacija o utjecaju privatne obavještajne agencije iz Izraela na izborne procese u Sloveniji već danas uputiti u Bruxelles.
Kako javlja N1 Slovenija, U Bruxellesu će o zaštiti demokratskih procesa u državi razgovarati s ključnim europskim političkim partnerima. Premijer Robert Golob zbog hitnog putovanja u inozemstvo otkazao je i sučeljavanje s čelnikom SDS-a Janezom Janšom.
U četvrtak će se u Bruxellesu održati summit čelnika država članica, na kojem će u fokusu biti odgovor Unije na posljedice rata na Bliskom istoku, koje Europa snažno osjeća. Na njemu će sudjelovati i premijer Robert Golob, koji je najavio da u Bruxelles putuje već danas.
Iz premijerova ureda priopćili su da se zbog "ozbiljnosti informacija o utjecaju privatne paraobavještajne agencije iz Izraela na izborne procese" predsjednik vlade već danas upućuje u glavni grad EU, gdje će s ključnim europskim političkim partnerima razgovarati o zaštiti demokratskih procesa u Sloveniji.
Premijer otkazao izborne obveze i sučeljavanje s Janšom
"Zaštita demokratskih procesa i suverenosti države jedna je od temeljnih odgovornosti vlade, stoga predsjednik vlade tome daje najviši prioritet i pažnju“, naveli su iz premijerova ureda.
Dodali su da je zbog međunarodnih obveza predsjednik vlade otkazao sve popodnevne izborne aktivnosti. Robert Golob trebao se navečer sučeliti s čelnikom SDS-a Janezom Janšom na televiziji Planet TV, a sučeljavanje je trebalo biti emitirano uživo.
Ujutro je u prostorijama vlade održana sjednica sekretarijata Vijeća za nacionalnu sigurnost (SSNAV), na kojoj su Slovenska obavještajno-sigurnosna agencija (SOVA) i policija izvijestile o nalazima vezanim uz moguće strano uplitanje u nedjeljne parlamentarne izbore u Sloveniji.
Što je otkrila SOVA?
Državni tajnik za nacionalnu i međunarodnu sigurnost u kabinetu predsjednika vlade Vojko Volk izjavio je nakon sjednice, pozivajući se na izvješće SOVE, da su predstavnici izraelske privatne obavještajne tvrtke Black Cube četiri puta boravili u Sloveniji.
Prema njegovim riječima, 11. prosinca prošle godine, nakon odlaska iz hotela, imali su i duži boravak na Trstenjakovoj ulici u Ljubljani, gdje se nalazi i sjedište stranke SDS. Na pitanje može li potvrditi da su bili u sjedištu najveće oporbene stranke, Volk je rekao da to ne može potvrditi, ali može potvrditi njihov dulji boravak u toj ulici.
Dodao je da ih je sirektor SOVE upoznao s činjenicama koje ukazuju na izravno strano uplitanje u slovenske izbore, najvjerojatnije po nalogu iz Slovenije.
Policija istražuje snimke
Glavni ravnatelj policije istaknuo je da policija od objave prvih snimki provodi intenzivnu istragu kako bi utvrdila njihovu vjerodostojnost te okolnosti nastanka i širenja. Cilj je otkriti počinitelje i utvrditi tko stoji iza snimki te koji su motivi.
Slučaj istražuje posebna radna skupina kriminalističke policije, a istraga je trenutačno u fazi prikupljanja informacija. Kaznena prijava još nije podnesena. Policija surađuje s međunarodnim partnerima i laboratorijima u inozemstvu, kojima su snimke poslane na analizu, no detalje ne otkrivaju kako ne bi ugrozili istragu.
Afera s tajno snimljenim razgovorima
Sloveniju posljednjih tjedana potresa afera sa skriveno snimljenim razgovorima koje nepoznate osobe objavljuju na internetskoj stranici Anti Corruption 2026. Snimke, koje su se pojavile prošlog tjedna, upućuju na sumnje u korupciju i kaznena djela.
Na njima lažni predstavnici tvrtki ispituju bivšu ministricu pravosuđa Dominiku Švarc Pipan, odvjetnicu Ninu Zidar Klemenčič, lobista Roka Hodeja, bivšeg čelnika Gen energije Dejana Paravana i zamjenika direktora hrvatske podružnice Gen-I Tomislava Vukmanovića o premijeru Robertu Golobu, njegovim vezama s Gen-I i gradonačelniku Ljubljane Zoranu Jankoviću. U jednoj od snimki pojavljuju se i sumnje na korupciju povezane s izgradnjom hotela InterContinental u Ljubljani.
Na konferenciji za medije novinar tjednika Mladina Borut Mekina, direktorica Instituta 8. mart Nika Kovač, stručnjak za društvene mreže Filip Dobranić i izraelski stručnjak za digitalne manipulacije Achiya Schatz predstavili su izvješće u kojem tvrde da postoje dokazi da iza objave nezakonito pribavljenih snimki stoji privatna izraelska obavještajna služba Black Cube.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare