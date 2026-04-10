Golob optimističan glede izbora predsjednika slovenskog parlamenta: "Samo smirite živce"

Hina
10. tra. 2026. 12:14
Robert Golob
Ziga Zivulovic jr. / PIXSELL / F.A. / F.A. BOBO

Slovenski premijer i čelnik Pokreta Sloboda (GS) Robert Golob je u petak izrazio svoj optimizam glede izbora predsjednika novog saziva slovenskog parlamenta, rekavši da će postupak biti dovršen do kraja dana.

Zastupnici 10. saziva slovenskog parlamenta započinju u petak svoj mandat, a prije konstituirajuće sjednice još uvijek traju pregovori i brojanje glasova potrebnih za izbor novog predsjednika zakonodavnog tijela.

Golob je došavši u zgradu parlamenta rekao da će postupak biti dovršen do kraja petka.

"A dotad samo smirite živce", kazao je.

Glasanje o predsjedniku parlamenta je tajno, a kandidat treba većinu glasova svih zastupnika kako bi bio izabran, odnosno najmanje 46, zbog čega taj postupak u pravilu već predstavlja naznake moguće nove koalicije.

Zastupnici su izabrani na parlamentarnim izborima 22. ožujka.

Čelnik Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša je po dolasku u parlament rekao da njegova stranka neće predložiti vlastitog kandidata, prema izvješću javne slovenske radiotelevizije RTV.

GS ima 29 zastupnika, jednog više od desno orijentiranog SDS-a.

Obje stranke trebaju koalicijske partnere za većinu u parlamentu od 90 mjesta, što jača pregovaračku poziciju manjih stranaka. 

Na trećem je mjestu demokršćanska koalicija Nove Slovenije (NSi), Slovenske narodne stranke (SLS) i Fokusa s devet mandata.

Socijaldemokrati su osvojili šest, koliko i Demokrati Anžea Logara.

Krajnje desna antivakserska Resni.ca imat će pet mandata u parlamentu, jednako koliko i lijeva koalicija Ljevice i Vesne. 

