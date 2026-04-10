Golob optimističan glede izbora predsjednika slovenskog parlamenta: "Samo smirite živce"

Slovenski premijer i čelnik Pokreta Sloboda (GS) Robert Golob je u petak izrazio svoj optimizam glede izbora predsjednika novog saziva slovenskog parlamenta, rekavši da će postupak biti dovršen do kraja dana.
Zastupnici 10. saziva slovenskog parlamenta započinju u petak svoj mandat, a prije konstituirajuće sjednice još uvijek traju pregovori i brojanje glasova potrebnih za izbor novog predsjednika zakonodavnog tijela.
Golob je došavši u zgradu parlamenta rekao da će postupak biti dovršen do kraja petka.
"A dotad samo smirite živce", kazao je.
Glasanje o predsjedniku parlamenta je tajno, a kandidat treba većinu glasova svih zastupnika kako bi bio izabran, odnosno najmanje 46, zbog čega taj postupak u pravilu već predstavlja naznake moguće nove koalicije.
Zastupnici su izabrani na parlamentarnim izborima 22. ožujka.
Čelnik Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša je po dolasku u parlament rekao da njegova stranka neće predložiti vlastitog kandidata, prema izvješću javne slovenske radiotelevizije RTV.
GS ima 29 zastupnika, jednog više od desno orijentiranog SDS-a.
Obje stranke trebaju koalicijske partnere za većinu u parlamentu od 90 mjesta, što jača pregovaračku poziciju manjih stranaka.
Na trećem je mjestu demokršćanska koalicija Nove Slovenije (NSi), Slovenske narodne stranke (SLS) i Fokusa s devet mandata.
Socijaldemokrati su osvojili šest, koliko i Demokrati Anžea Logara.
Krajnje desna antivakserska Resni.ca imat će pet mandata u parlamentu, jednako koliko i lijeva koalicija Ljevice i Vesne.
