Astrologija i politika
Mreže gore: Ministrica obrazovanja u BiH zbog retrogradnog Merkura smanjuje aktivnosti
Bizarna objava ministrice obrazovanja i znanosti Federacije BiH Jasne Duraković na Tik Toku da će zbog astroloških vjerovanja o 'retrogradnom Merkuru' smanjiti svoje aktivnosti do sredine studenoga izazvala je stotine komentara, od ironije do kritika, pa i pitanja je li riječ o umjetnoj inteligenciji.
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Duraković je u video zapisu objasnila kako od 30. listopada traje razdoblje 'retrogradnog Merkura', koje će potrajati do 14. studenoga te pojasnila da je posljednjih dana imala niz neugodnih iskustava u komunikaciji s ljudima.
"U proteklim danima imala sam zaista bezbroj nekih vrlo loših komunikacijskih iskustava, tako da počinjem stvarno vjerovati u činjenicu da položaj planeta itekako utječe na naše raspoloženje, naše ponašanje i itekako na našu komunikaciju", poručila je.
Posebno joj, kaže, teško padaju takve komunikacijske blokade jer je po horoskopu Blizanac, a Merkur je njezin vladajući planet. Uz to je i komunikologinja, pa joj je, kako je objasnila, cijela situacija još teže pala.
Nama Federalna ministrica obrazovanja priča da trebamo obustaviti sve aktivnosti do 14.11. jer je do tada Merkur retrogradan. Pa je li ovo moguće? https://t.co/cF8nEGgWZL— Dunjica (@duunjiica) November 2, 2026
Na platformi X njezin je istup izazvao niz ironičnih komentara i oštrih kritika.
"Tražim tračak ironije. Uporno. No nema ga. Strašno, dakle", napisao je jedan korisnik. Drugi je poručio kako ne može vjerovati da ministrica obrazovanja govori takve stvari, dok se netko zapitao hoće li horoskop uskoro postati obvezni školski predmet.
Bilo je i prijedloga da se do 14. studenoga odgode ispiti, a među komentarima se našlo i kratko pitanje: "Je li ovo AI?"
Među komentatorima su bili i očigledno stranački botovi koji su objavu ministrice Duraković povezali s njezinom pripadnošću Socijaldemokratskoj partiji BiH te čak i ovo pitanje pripisali izdaji interesa Bošnjaka.
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