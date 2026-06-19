Kakve su reakcije iz BiH na DP-ovu Rezoluciju?

Njegova je ocjena da je potrebno više političke hrabrosti i mudrosti kako bi se pitanje jednakopravnosti Hrvata riješilo u izravnom dijalogu s Bošnjacima. Rekao je kako je šteta što su propali pregovori vođeni o tome u Neumu, baš kao što je propao i pokušaj ustavne reforme iz 2006. godine kada u parlamentu nije bilo potrebne većine za usvajanje tzv. travanjskog paketa.